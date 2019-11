Lexus Dream ja Josveis Kavioliiga Grand Prixin voittajat

Lämminveristen Kavioliiga Grand Prixissä suosikki Lexus Dream piti sisäradalta johtopaikan. Se sai rauhoittaa matkalla vauhtia, ja irtosi maalisuoralla kevyen näköisesti selvään voittoon.

Ohjastaja Ari Moilanen kertoi Markku Niemisen valmentaman hevosen voittaneen 20 000 euron ykköspalkinnon vaivatta.

– Lexus Dream lähti hyvin. Saatiin keulapaikka suht varmasti pidettyä. Loppu oli todella helppoa. Kaikki oljenkorret jäivät käyttämättä. Uskon, että Lexus Dream voi nousta ihan absoluuttiselle huipulle. Se on vuosi vuodelta parantanut. On mielenkiintoista nähdä, mihin se ensi vuonna 6-vuotiaana pystyy. Siitä on tullut monipuolinen kilpahevonen. Se menee miltä juoksupaikalta vaan, Moilanen sanaili.

Suomenhevosten Kavioliiga Grand Prixissä nähtiin hieno voittokamppailu. Lähdössä pahoin laukannut Välähdys iski viimeisellä takasuoralla porukan hänniltä hurjalla spurtilla johtaneen Josveisin rinnalle. Kaksikko alkoi tehdä hetkessä eroa muihin ja Välähdys oli loppukaarteessa hieman edellä. Maalisuoralla Josveis kontrasi johtoon ja voitti lopulta varmasti.

Santtu Raitala nähtiin totutusti Antti Ojanperän valmentaman hevosen rattailla.

– Josveis ei ollut terävimmillään, kun Välähdys tuli rinnalle. Se otti kuitenkin homman kontrolliin ja irtosi lopulta vakuuttavaan voittoon. On valmennustiimin ja hyvän omistajan ansiota, että Josveis on noussut näin. Siinä kohtaa, kun hevonen aloitti uransa, kukaan ei varmasti osannut aavistaa miten korkealla nyt seisomme sen kanssa, Raitala jutteli.

Die Kaiserin puristi avauskohteessa voittoon johtavan rinnalta. Toisessa kohteessa mentiin alusta asti todella kovaa. Kenttä kääntyi jo loppukaarteeseen mentäessä. Veeran Poika oli lopulta kiriherkin. Selene Lune oli vahvin viidennessä kohteessa. New Life Wheels ja Ricocone voittivat kaksi viimeistä kohdetta.

Toto75-vaihto kipusi komeasti yli 1,2 miljoonaan euroon. Rivi palautti 417 euroa.