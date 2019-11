TPS:n Marko Virtasesta Lukon päävalmentaja kausiksi 2021–2023

TPS:ää tällä hetkellä valmentavasiirtyy jääkiekkoliigan Lukon päävalmentajaksi kausiksi 2021–2023, raumalaisseura kertoi nettisivuillaan . Siihen asti Lukkoa valmentaa, joka on tehnyt yksivuotisen jatkosopimuksen.

Virtanen nousi TPS:n päävalmentajaksi marraskuun alussa, kun hän korvasi iritisanotun Kalle Kaskisen. Virtanen valmensi JYPiä 2013–2018 ja johti jyväskyläläiset SM-pronssille 2015 ja 2017.

– Tällä hetkellä keskittymiseni on sata prosenttia työhöni TPS:n organisaatiossa, mutta tämän lajin parissa on kuitenkin tulevaisuuden suunnitelmat katsottava ja sovittava etukäteen. Tarkoitukseni on tuoda omaa tietotaitoni ensin nuorten käyttöön ja samalla oppia tuntemaan Lukon organisaatiota, jonka jälkeen sitten eteenpäin liigajoukkueen kanssa, Marko Virtanen sanoi.

