Gunnar Yliharju liikuttui syvästi EM-paikasta – huoltajalegenda jännittää myös Ateenassa Huuhkajien puolesta

Huoltajalegenda Gunnar Yliharjulle, 79, viime päivät ovat olleet suuren ilon aikaa. Suomen jalkapallomaajoukkue varmisti kautta aikain ensimmäisen miesten EM-lopputurnauspaikkansa perjantaina. Se kosketti Yliharjua syvästi.

– Taiteilijat (pelaajat) hoitivat hommansa hienosti. Taso on noussut niin, ettei enää voiteta yhtä peliä ja hävitä toista ja mennä kuin hissi ylös ja alas. Kyllä se niin sykähdyttävä hetki oli, maajoukkueen entinen pitkäaikainen huoltaja kertoo.

Yliharju oli katsomossa, kun Suomi kukisti Liechtensteinin Helsingissä. Maanantai-iltana Suomi päättää karsintaurakkansa Ateenassa Kreikkaa vastaan – ja Yliharju on jälleen paikalla.

Samaan matkaseuraan kuuluu muun muassa Kai "Monni" Kyntölä, joka on Yliharjun tavoin maajoukkueen entinen huoltaja.

– Olisi hienoa, jos tänään tulisi voitto. Kaikki tämä heijastuu tulevaan kesään ja lopputurnaukseen. Tämän päivän taiteilijat tietävät, että ollaan tositoimissa, Yliharju uskoo.

Kapteeni pyysi koppiin

Suomen joukkue teki hienon eleen Yliharjulle, sillä kapteeni Tim Sparv pyysi huoltajalegendan pukukoppiin heti Liechtenstein-ottelun jälkeen.

– Pojista näki aidosti, että olivat iloisia. Hyppivät ylös ja alas. Siinä tuli ottelun jälkeinen verryttely tehtyä samalla. Minä yritin siinä kankeana kanssa hyppiä, mutta kyllä se pelaajilta kävi luontevammin, Yliharju kuvailee.

Hieno hetki nähtiin myös, kun kaksi maalia tehnyt Teemu Pukki tuli vaihtoon. Pukki riensi ensitöikseen Yliharjun luo katsomoon.

– Olin siinä melkein vaihtopenkin takana, mutta mistä hän näkikin, että olen siinä, Yliharju innostuu.

Yliharju tutustui Pukkiin, kun tuleva tähtihyökkääjä oli teini-ikäinen. Paljon on asioita muuttunut ja aikaa kulunut. Teini-ikäistä Pukkia Yliharju kuvailee kentällä verkkaiseksi.

– Nyt hän menee niin teknisesti ohi vastustajista, että huh. Temen luonne on niin hyvä, ettei hänellä nouse väärällä tavalla päähän. On kova juttu päästä sinne, minne on lapsesta asti tähdännyt. Oli laji kuin laji, opiskelu tai muu ammatti, Yliharju kehuu.

Kutsu Linnan juhliin liikutti

Yliharju nähdään myös itsenäisyyspäivänä Linnan juhlissa. Presidentti Sauli Niinistö antoi hänelle kutsun henkilökohtaisesti hetki ennen Liechtenstein-pelin alkua. Niinistö on Palloliiton entinen puheenjohtaja.

– Ymmärrän tämän niin, että kyseessä on samalla kunnianosoitus koko huoltajien ammattiryhmälle. Suomessa on tuhansia ja taas tuhansia joukkueita, joissa on myös huoltaja. Edustan juhlissa tavallaan kaikkien joukkueiden huoltajia.

Pitkään Helsingin Puhelinyhdistyksen (nykyinen Elisa) päätoimisena pääluottamusmiehenä toimineelle Yliharjulle kutsun saaminen oli hieno hetki.

– Kun avasin kirjekuoren juuri ennen kansallislaulujen alkua, oli se liikuttavaa lukea. En olisi uskonut.

Sen jälkeen alkoi ottelu, joka jää osaksi suomalaista jalkapallohistoriaa. Miesten EM-paikka varmistui.

– Yksi elämäni haaveista tuli yhtäkkiä todeksi omien silmieni edessä. Ei sitä osaa sanoin kuvailla. Kyllä se panee niin liikuttuneeksi ja hiljaiseksi, Yliharju hersyttelee.

Paluu joukkueen kanssa Suomeen

Hienoja eleitä on nähty myös Kreikka-ottelun alla. Maajoukkuepäällikkö Lennart Wangel ja A-maajoukkueen tiedotuspäällikkö Timo Walden olivat odottamassa Yliharjua tämän hotellilla Ateenassa.

He tiedustelivat, haluaisiko Yliharju palata Ateenasta Suomeen samalla lennolla joukkueen kanssa. Yliharju vastasi myöntävästi.

Kreikan ja Suomen välinen EM-karsintaottelu alkaa Ateenassa maanantai-iltana kello 21.45.