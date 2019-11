Kuuma venäläinen peruna polttaa taas KOK:n käsissä

Kansainvälisellä olympiakomitealla (KOK) on kolmansien peräkkäisten olympialaisten lähestyessä käsissään kuuma venäläinen peruna. Venäjä oli valtiojohtoisen dopingohjelman takia suljettu Rion 2016 ja Pyeongchangin 2018 olympialaisista, ja Maailman antidopingtoimisto Wada tutkii parhaillaan epäilyjä, että Moskovan antidopinglaboratoriosta tammikuussa luovutettuja testitietoja olisi manipuloitu.

– Jos ymmärrän epäilyt oikein, kyse on urheilijoista vuosina 2015 ja 2014 ja ennen sitä. Joten jää nähtäväksi, onko mukana urheilijoita, jotka voivat olla mukana Tokiossa. Kaikki on spekulaatiota. Odotetaan Wadan johtopäätöksiä, KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach sanoi Helsingissä tänään.

Bachin 2013 alkaneen puheenjohtajakauden suuri olympiaskandaali on ollut Venäjän doping. Bachin johdolla KOK kiirehti palauttamaan Venäjän olympiakomitean oikeudet heti Pyeongchangin kisojen päätyttyä, vaikka Venäjä ei ollut luovuttanut Moskovan antidopinglaboratorion testitietoja eikä myöntänyt valtiojohtoista dopingjärjestelmää.

Jos uudet epäilyt osoittautuvat perustelluiksi, Bachin pehmeä Venäjä-linja näyttää virheeltä. KOK:n puheenjohtaja kiersi kysymyksen siitä, miten hän reagoi uusimmista epäilyistä kuullessaan.

– Jos sinulla on virka-asema, täytyy olla aina hyvin varovainen. Ne olivat epäilyjä, joten niitä on käsiteltävä sellaisina. Toinen asia on, että en saanut yksityiskohtia ennen kuin tänään. Tämä on Wadan käsissä. KOK:lla on kaksi kantaa. Ensinnäkin tämä pitää selvittää pohjia myöten ja luotamme täysin Wadan tutkintayksikköön. Ja jos joudutaan sanktioihin, syyllisiä pitää rangaista niin kovaa kuin mahdollista, mutta syyttömiä pitää suojella. Tämä on erittäin tärkeää järjestelmän uskottavuuden kannalta, että syyttömiä ei rangaista muiden väärinkäytöksistä, Bach sanoi.

Syyttömien suojeleminen johti ennen Rioa ja Pyeongchangia hirvittävään kiireeseen, kun kisoihin pyrki sadoittain neutraalin lipun alla kilpailevia venäläisiä.

Miten kiire vältetään tällä kertaa, kun aikaa Tokion kisoihin on kahdeksan kuukautta?

– Olet täysin oikeassa, olimme kovassa kiireessä Riossa, koska saimme väliaikaraportin kaksi tai kolme viikkoa ennen avajaisia, eikä sellaisessa tilanteessa haluttaisi olla. Nyt asia on Wadan käsissä. Emme voi tehdä mitään tällä hetkellä, emmekä tiedä lopputulosta, Bach sanoi.