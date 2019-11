Kaisa Mäkäräinen kertoo Aitiopaikalla-podcastissa horjuvasta itseluottamuksestaan: "Toinen puoli päästä huutaa, ettei minusta ole mihinkään"

Karjalaisen verkkosivujen Aitiopaikalla-podcastissa on vieraana joensuulainen ampumahiihtotähti Kaisa Mäkäräinen , joka kertoo ajatuksiaan puolentoista viikon kuluttua alkavan maailmancupin kauden alla.

Mäkäräinen keskustelee ohjelmassa Karjalaisen toimittajien Jani Leinosen ja Jarmo Sieviläisen kanssa. Podcastin voi kuunnella alapuolelta. Ohjelma löytyy milloin tahansa osoitteesta www.karjalainen.fi/podcast.

Tammikuussa 37 vuotta täyttävä Mäkäräinen selvittää ohjelmassa, ettei halua kertoa etukäteen, onko luvassa hänen jäähyväiskautensa. Pohdinnat uran jatkosta ovat edessä jälleen keväällä.

– En tiedä, milloin lopetan, enkä halua viettää mitään jäähyväiskautta. Se toisi liikaa tunnepuolta esille sekä omassa tekemisessä että median ja muiden toiminnassa. Parempi on keskittyä tähän kauteen samalla tavalla kuin muihinkin.

– Isoja päätöksiä on vaikea tehdä etukäteen. On vaikea sanoa, miltä työnteko tuntuu puolen vuoden päästä omassa ympäristössä. Mieluummin vedän kauden täysillä ja katson keväällä, mikä on tilanne.

Mäkäräinen sanoo ohjelmassa, etteivät vuoden 2022 talviolympialaiset ole hänelle mikään pakkomielle.

– En usko, että jatkan sinne asti. Toki minut tullaan näkemään kilpaurheilun parissa vielä pitkään. Olisi kiva kokeilla erilaisia kisoja ja lajeja.

Mäkäräinen kertoo podcastissa, että hänen itseluottamuksensa saattaa horjua välillä, vaikka hän on saavuttanut runsaasti menestystä.

– Lapsuudesta lähtien luonteenpiirteeni on ollut sellainen, että ajattelen, etten osaa, ei tästä tule kuitenkaan mitään tai että muut ovat parempia. Se ei ole kilpaurheilussa mikään helppo yhtälö.

– Tuntuu, että toinen puoli päästä huutaa, että kyllä minä tämän hoidan ja olen hyvä. Toinen puoli taas sanoo, ettei minusta ole mihinkään. Sitten pallottelen näiden kahden välillä. Kisapäivänä yritän luottaa enemmän siihen hyvään huutelijaan, Mäkäräinen kuvailee.

– Toisaalta huono itseluottamus on saanut yrittämään ja tekemään töitä enemmän.

Mäkäräinen haluaa toppuutella kovia odotuksia alkavan kauden alla.

– Pitää muistaa, että en nuorru tästä yhtään. Nuoret pystyvät kehittymään helpommin. Jokaisena viikonloppuna ei ole realismia odottaa huippusijoja, ensi tammikuussa 37 vuotta täyttävä Mäkäräinen toteaa.

