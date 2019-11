Tottenham-johdolle riitti: Pochettino sai lähteä

– Seura voi ilmoittaa, että Mauricio Pochettino ja hänen valmennusryhmänsä ovat vapautetut tehtävistään, seura julisti.

Tottenham ylsi viime kaudella Mestarien liigan loppuotteluun ja se on päässyt Valioliigassa neljän parhaan joukkoon neljällä peräkkäiskaudella. Tänä syksynä joukkue on Mestarien liigassa jatkopaikassa kiinni, mutta Valioliigassa tahti on ollut vaisua: 12 ottelua, vain kolme voittoa ja sarjassa 14:s sija. Edellinen valioliigavoitto joukkueella on syyskuun lopulta.

Tottenham kohtaa seuraavaksi Valioliigassa lauantaina West Hamin vieraskentällä.