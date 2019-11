Kokeneiden "ikämiespelaajien" JYP kasvatti voittoputkensa kuuteen

Kuudennen peräkkäisen voittonsa jääkiekkoliigassa keskiviikkona ottaneen JYPin riveissä on peräti kuusi pelaajaa, jotka kelpaisivat ikänsä puolesta ikämiesten sarjoihin eli he ovat yli 35-vuotiaita.

Ikä ei kuitenkaan paina yhtäkään heistä. Liigan vanhin pelaaja Jani Tuppurainen syötti taidokkaasti kuusikon nuorimman Mikko Kaltevan tekemän 2–1-voittomaalin Ilvestä vastaan. Loppuluvut Tampereella olivat vieraille 3–1.

Maaliskuussa 40-vuotispäiviään viettävän Tuppuraisen saldo on 5+14=19, ja hän on viidessä marraskuun ottelussa koonnut tehot 2+4=6. Hänellä on sopimus myös ensi kaudesta ulkomaanoptiolla.

– Meillä on hyvä ilmapiiri joukkueessa, ja kyllä me vanhatkin tullaan hyvin juttuun nuorempien kanssa. Kautta on vielä paljon jäljellä eikä tässä parane leijua, vaikka peli kulkee, Tuppurainen sanoi.

JYPillä on myös useita lupaavia nuoria. Vasta 22-vuotias Julius Nättinen teki kauden 17. maalinsa ja kasvatti pisteputkensa kymmeneen otteluun.

Ilves oli voittanut seitsemän edellistä otteluaan ja saanut kymmenestä edellisestä ottelusta 28 pistettä. Nyt se oli vaisu.

– Tämän esityksen jälkeen pitää huilata torstai täysin, tiivisti Ilveksen päävalmentaja Jouko Myrrä.