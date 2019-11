Mediat: AC Milan tarjoaa Ibrahimovicille kuuden kuukauden sopimusta

Useiden eri tiedotusvälineiden mukaan jalkapallon ruotsalaistähdelle Zlatan Ibrahimovicille on tarjottu AC Milanista kuuden kuukauden sopimusta. Gazzetta dello Sport ja Sky Sports kertovat, että AC Milan on ottanut yhteyttä Ibrahimovicin agenttiin Mino Raiolaan. Gazzettan mukaan seura haluaa Ibrahimovicin kuudeksi kuukaudeksi ja on valmistautunut maksamaan kuusi miljoonaa euroa, jos pelaaja jäisi seuraan 18 kuukaudeksi.

Ibrahimovic, 38, vahvisti viime viikolla, että hän lähtee Los Angeles Galaxysta. Hänen kautensa Pohjois-Amerikan MLS-liigassa päättyi muutama viikko sitten, kun Galaxy putosi jatkosta pudotuspeleissä. AC Milan sijoittui viime kaudella viidenneksi Italian liigassa eikä päässyt Mestarien liigaan. Tämä kausi on sujunut vielä edellistä nihkeämmin, kun AC Milan on vasta neljäntenätoista. Ibrahimovic on AC Milanille tuttu pelaaja vuosilta 2010–12, kun hän oli saavuttamassa seuran viimeisintä liigamestaruutta 2011 ja teki pestinsä aikana 42 maalia kaikkiaan 61 liigaottelussa. Lisäksi Ibrahimovic on voittanut kolme liigamestaruutta paikalliskilpailija Interissä ja kaksi Juventuksessa.