Yleisurheilun kansallinen lajiliitto SUL on onnistunut taloudenpidossaan niin, että se kykenee sijoittamaan 262 000 euron lisärahoituksen huippu-urheiluun. Tehostamistoimiin kuuluu muun muassa kymmenen urheilijan supertalentit-ryhmä, jonka rahoitukseen on varattu toista sataa tuhatta euroa.

Ryhmään pääsivät keihäänheittäjä Oliver Helander, seitsenottelija Maria Huntington, korkeushyppääjä Ella Junnila, moukarinheittäjä Aaron Kangas, pituushyppääjä Taika Koilahti, keihäänheittäjä Anni-Linnea Alanen, kestävyysjuoksija Nathalie Blomqvist, korkeushyppääjä-kolmiloikkaaja Jessica Kähärä, keihäänheittäjä Topias Laine ja moniottelija Saga Vanninen.

Ryhmän saama tuki on ekstraa muiden tukien lisäksi. Liiton muut tukiryhmät Team-Finland, EM-ryhmä ja nuorten EM-ryhmä ovat täysin tulosperusteisia. Talenttiryhmän valinnassa on käytetty "näkemyksellistä harkintaa" ja tuki räätälöidään kullekin urheilijalle yksilöllisesti.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Uusi tuki myönnetään lähtökohtaisesti kolmeksi vuodeksi, ja ryhmää täydennetään näillä näkymin ensi syksynä.

– Tuen tavoitteena on parantaa edellytyksiä kansainväliselle läpimurrolle. Harkinnassa arvioitiin muun muassa antropometriaa, arjen valmennusympäristöä, taustalla vaikuttavaa asiantuntijatiimiä ja kokonaisuuden uskottavuutta, SUL:n valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola paljasti.

Nikkolan vaskoolissa oli alunperin 40 kultahippua, joista seuloutui painavin kymmenikkö.

– Ulosjääneillä on oikeus purnata ja ottaa siitä lisämotivaatiota, Niemi-Nikkola jatkoi.

Huntington sijoittaa valmentajaan

Tuen merkitys on suurin nuorille sekä ammattiurheilijoiksi vasta heittäytyville urheilijoille.

– Tärkeä tuki. Arjen pyörittäminen on iso haaste, kun olen ammattiurheilija enkä opiskele, kertoi Tokion 2020 olympialaisiin valmistautuva Koilahti.

– En ole vielä suunnitellut rahankäyttöä, enkä edes tiedä minulle myönnettävän tuen määrää. Lihashuolto ja kevään leiritys ainakin ovat isoja menoeriä.

Koilahden tapaan huikeasti kehittynyt Huntington sijoittaa talenttieurot valmentajaansa Matti Liimataiseen.

– Kaikki muut tukihenkilöni ovat ammattilaisia, joten miksei myös valmentajani, Huntington totesi.

– En ole varsinkaan nuorempana maksanut Matille juuri mitään, joten tämä raha menee hänen palkkaansa.

Huntington kuuluu jo yleisurheilun hyväosaisiin. Liimatainen korosti tuen merkitystä nuorille kuten toiselle valmennettavalleen Vanniselle.

– Valmentaja ja urheilija saavat tuesta turvallisuudentunnetta. Nuorten arkea on se, että joudutaan harkitsemaan esimerkiksi magneettikuvaukseen menoa. Sitten, kun sinne on vihdoin pakko mennä, se on jo parhaan hoidon kannalta myöhäistä, tänä syksynä ammattivalmentajaksi ryhtynyt Liimatainen valaisi asiaa esimerkillä.