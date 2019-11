Risto Dufva on jääkiekkoliigan Vaasan Sportin uusi päävalmentaja. Dufva, 56, aloittaa työssään välittömästi.

Sarjajumbo Sportin seuraava ottelu on ohjelmassa maanantaina vieraskaukalossa HIFK:ta vastaan. Sportin muu valmennustiimi jatkaa entisellään Dufvan rinnalla.

Dufva on valmentanut Liigassa aiemmin JYPiä, Tapparaa, Lukkoa ja Jukureita. Tämän kauden alussa Dufva toimi päävalmentajana Puolassa, Katowicen joukkueessa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Oma lähtöni Puolasta ja Sportin tilanne on kaksi täysin erillistä asiaa, jotka eivät liittyneet toisiinsa. Tässä tapauksessa vain aikaikkunat aukesi omalla ja Sportin kohdalla suotuisasti niin kuin niillä joskus on tapana, Dufva kertoi Sportin tiedotteessa.

Sport on sarjassa viimeisenä, viisi pistettä viimeistä edellisenä olevan TPS:n perässä. Sport on voittanut 22 ottelustaan vain neljä.

– Tämä ole yhden asian eikä yhden miehen epäonnistuminen vaan kaikilla meillä on tässä peiliin katsomisen paikka ja paljon parannettavaa, Sportin urheilutoimenjohtaja Markus Jämsä kertoi tiedotteessa.

Sport myös tiedotti, että väistyvä päävalmentaja Pajuluoma jatkaa edelleen seuran palveluksessa. Pajuluoma aloitti Sportin päävalmentajana viime kaudella.

– Paljon hyviä asioita on tapahtunut Pajuluoman päävalmentajakauden aikana. Ari-Pekalla on paljon osaamista ja pitkä kokemus eri tehtävistä. Hän on meille arvokas voimavara jatkossakin, Sportin toimitusjohtaja Tomas Kurten totesi tiedotteessa.

Sportin päävalmentajavaihdosta kertoi ensimmäisenä Jatkoaika-sivusto.