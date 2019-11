Halak keventää Raskin työtaakkaa, Bostonin ykkösvahti säästää paukkuja loppukevään peleihin

Boston Bruins tietää, mikä merkitys hyvissä voimissa olevalla maalivahdilla on pudotuspelikevään aikana. Siksi jääkiekon NHL-seura jakaa tälläkin kaudella ottelut lähes tasan kahden maalivahtinsa, Tuukka Raskin ja Jaroslav Halakin kanssa.

– Ensimmäinen kuukausi mentiin periaatteessa vuorotellen, mutta sen jälkeen minä olen pelannut aina kaksi ja Jaro (Halak) yhden. Katsotaan, miten se tästä lähtee, Rask selittää työnjakoa.

Rask, 32, tarkentaa, että toki hän jaksaisi kantaa enemmänkin vastuuta runkosarjan aikana, mutta kyse on siitä, että asioita katsotaan tulevaisuuden näkökulmasta. Toiveena on, että joukkue etenee pudotuspeleihin.

– Totta kai maalivahti haluaa, että kaudesta tulee pitkä, niin kuin minulla oli viime vuonna. Minulla ei ollut mitään ongelmia, vaan olin ihan tuore loppuun saakka, hän muistelee viime kautta, joka päättyi yhden voiton päähän Stanley Cupin mestaruudesta.

Bruins hankki 34-vuotiaan slovakialaisen Halakin Raskin kaveriksi kauden 2018–19 alla, ja Halakilla oli viime kaudella 37 starttia runkosarjassa. Rask aloitti maalilla runkosarjassa 46 kertaa ja pelasi kaikki 24 pudotuspeliottelua.

Maalivahtien työnjako yleistyy

Tällä kaudella Rask on ollut maalilla 15 ja Halak 8 kertaa. Yhdessä he ovat tähän mennessä torjuneet Bruinsille 35 pistettä ja kärkisijan Atlantin divisioonassa. Bruins on koko liigan toiseksi paras joukkue, sen edellä on vain kaksi pistettä enemmän kerännyt Washington Capitals.

– Jos pelaat 65–70 peliä ja siihen päälle 20 pudotuspeliottelua, niin sitten ollaan lähellä sataa ottelua kaudessa. Se käy aika hankalaksi nykypäivän NHL:ssä. Sama trendi tuntuu olevan muillakin joukkueilla, Rask arvioi.

Hän tarkoittaa trendillä sitä, että useilla joukkueilla on jo kaksi melko tasavahvaa maalivahtia, jotka jakavat vastuun runkosarjassa.

– Peli on yleensä vaativaa kropalle, koska se on niin nopeaa. Peräkkäisinä päivinä on paljon otteluita, ja monesti on kolme ottelua neljään päivään. Siinä on äkkiä puhki, jos pelaa peräkkäisiä otteluja, ja sitten on vaikea palautua, Rask taustoittaa.

Pelisysteemi hyvin hallussa

Rask naurahtaa Bruinsin aloittaneen tämän kauden vanhasta muistista. Viime kausi jatkui pitkälle kesään ja päättyi vasta Stanley Cup -finaalien seiskapelissä tappioon St. Louis Bluesille. Rask muistelee Bruinsin koonneen kauden alussa paljon voittoja ennen pientä notkahdusta, mutta nyt peli on taas palannut entiselle tasolleen.

– Meillä on taitoa ja nopeutta sekä jonkin verran fyysisyyttä. Se on aika hyvä yhdistelmä. Pelisysteemi on hyvin hallussa. Kun sitä pystyy toteuttamaan niin kuin valmentaja sanoo, niin menestystä tulee, hän summaa.