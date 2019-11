Venäjän antidopingjohtaja uskoo, että Venäjä suljetaan urheilusta neljäksi vuodeksi

Venäjän antidopingtoimiston Rusadan johtaja Juri Ganus uskoo, että Venäjä suljetaan neljäksi vuodeksi kansainvälisestä urheilusta. Maailman antidopingtoimiston Wadan hallitus käsittelee asiaa 9. joulukuuta.

Venäjän tilannetta brittijuristi Jonathan Taylorin johdolla tutkinut komitea suosittaa Venäjän sulkemista neljäksi vuodeksi.

– Se on realiteetti. Me olemme syöksymässä seuraavien neljän vuoden ajaksi Venäjän dopingkriisin uuteen vaiheeseen, Ganus sanoi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Jos päätös on komitean suosituksen mukainen, Venäjä ei voi osallistua joukkueillaan suuriin urheilukisoihin neljän vuoden aikana eikä myöskään isännöidä suuria urheilutapahtumia. Ganus pyysi presidentti Vladimir Putinia tarttumaan asiaan.

– Rehellisesti odotan, että presidentti ottaa aktiivisen roolin tässä. Vaikein ja traagisin asia on, että urheilijamme ovat urheilujohtajien toimien panttivankeja. Meidän täytyy ajaa läpi todellisia muutoksia. Tarvitsemme uusia urheilujohtajia, Ganus sanoi.

Väärennöksiä viime metreillä

Wada kertoi sunnuntaina nettisivuillaan, että Moskovan antidopinglaboratoriosta alkuvuodesta 2019 pitkän vääntämisen jälkeen luovutetut testitiedot eivät olleet kattavat eivätkä alkuperäiset. Wada on verrannut testitietoja ilmiantajalta 2017 saamaansa kopioon, ja todennut, että satoja positiivisia testituloksia on poistettu. Osa poistoista on tehty 2016 tai 2017, mutta merkittäviä muutoksia on tehty vielä joulukuussa 2018 ja tammikuussa 2019.

Lisäksi viime metreillä testitiedostoon on lisätty väärennettyjä todisteita, joiden tarkoitus on ollut esittää, että Venäjän dopingjärjestelmän paljastanut entinen antidopingjohtaja Grigori Rodtshenkov olisi väärentänyt testitietoja voidakseen kiristää rahaa urheilijoilta.

Wadan mukaan testitiedoista on poistettu aineistoa, joka todistaa erään laboratoriotyöntekijän olleen osallisena dopingin peittämisessä. Kyseinen laboratoriotyöntekijä on tällä hetkellä Venäjän todistaja useissa tapauksissa.

– Tämä on äärimmäisen vakava osoitus siitä, että vaatimus aitojen Moskovan testitietojen luovuttamisesta on jätetty noudattamatta, ja se sisältää useita raskauttavia tekijöitä, Venäjää tutkinut Wadan komitea arvioi.