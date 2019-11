Maajoukkueuransa lopettanut Niklas Moisander: "Haluaisin olla mukana EM-kisoissa"

– Tein päätökseni (maajoukkueessa lopettamisesta), eikä se ollut helppo. Tietenkin haluaisin olla mukana EM-kisoissa, mutta asia ei ole minun päätettävissäni. En edes tiedä, tarvitaanko minua. En ajattele asiaa vaan keskityn täysin Werderiin ja kuntoutumiseeni, pohjevammasta kärsinyt Moisander sanoi Bildille.

Maanantaina Werder Bremenin kanssa jatkosopimuksen tehnyt Moisander seurasi ilolla Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen etenemistä karsinnoista ensi kesän EM-lopputurnaukseen.

– Olen todella ylpeä joukkueesta. Suomalaiselle jalkapallolle on uskomatonta, että olemme vihdoin isossa turnauksessa mukana.

Puolustaja Moisanderin on määrä palata lähiaikoina peleihin. Werderin kausi Saksan Bundesliigassa on ollut vaisu, sillä joukkue on sijalla 14.