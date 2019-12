Huuhkajat kohtaa maailmanlistan ykkösen – päävalmentaja Kanerva otti arvontatuloksen tyynesti

Belgia, Venäjä ja Tanska. Siinä ovat Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen lohkovastustajat ensi kesän EM-turnauksessa. Vastaan tulee vahvoja jalkapallomaita, joista Belgia nousee ennakkoon muiden yläpuolelle.

Huuhkajat pelaa B-lohkossa, jota isännöivät Kööpenhamina ja Pietari. Suomi aloittaa kisaurakkansa 13. kesäkuuta Kööpenhaminassa Tanskaa vastaan. Kaksi muuta lohko-otteluaan Huuhkajat pelaa Pietarissa.

Jo ennakkoon oli tiedossa, että Suomella on Bukarestin arvonnassa kaksi vaihtoehtoa, joista toinen oli B-lohko Belgian, Venäjän ja Tanskan kanssa. Toinen vaihtoehto olisi vienyt Huuhkajat Rooman ja Bakun isännöimään A-lohkoon, johon tulivat Italia, Sveitsi, Turkki ja Wales.

Arvontatulos kelpasi Palloliiton puheenjohtajalle Ari Lahdelle ja maajoukkueen päävalmentajalle Markku Kanervalle.

– Vatsassa oli pieni kutina, että päädymme B-lohkoon. Pääsemme pelaamaan ensimmäisen pelin Tanskaa vastaan, ja siellä (Kööpenhaminassa) on varmaan huikea fiilis. Se on samalla pohjoismainen paikallispeli. Venäjää vastaan pääsemme ottamaan naapurista mittaa. Belgia on todella iso mittari, Kanerva tiivisti.

Suomen päätyminen B-lohkoon varmistui, kun Wales arvottiin A-lohkoon.

– Tasoltaan nämä ovat melko samanlaiset. Belgia on tosi kova, mutta niin on Italiakin. Kyllä tämä tyydyttää, Kanerva vertasi lohkoja.

Lyhyet matkat pelipaikkakunnille

Kanerva ja Lahti nostivat esille sen, että matkat Pietariin ja Kööpenhaminaan ovat selvästi lyhyemmät ja lähtökohtaisesti halvemmat kuin Roomaan ja etenkin Bakuun.

– Kyllä me Pietaria ja Kööpenhaminaa siinä mielessä toivoimme. Faneille tulee lyhyet matkat, ja he pääsevät Pietariin junalla ekologisesti, Lahti sanoi.

Kööpenhaminan Parken-stadion on kisojen pienin. Suomalaiskannattajien pääsylippukiintiö sinne on 5 000, joten lipun saaminen voi olla hankalaa.

Suomen joukkueen turnaustukikohta on näillä näkymin Venäjällä.

– Kanerva ja Lennart Wangel (joukkueenjohtaja) lähtevät ensi viikolla käymään vaihtoehdot läpi. Rive (Kanerva) sitten päättää, mikä on valintamme. Lennart kävi jo etukäteen tutkimassa vaihtoehtoja, Lahti kertoi.

Suomi oli arvonnoissa neljännessä, Tanska kolmannessa, Venäjä toisessa ja Belgia ensimmäisessä korissa. Belgia on maailmanlistan ykkönen ja edellisten MM-kisojen pronssimaa. Karsinnoissa se voitti kaikki kymmenen otteluaan.

Belgia on täynnä tähtiä, joista kirkkaimpia ovat Manchester Cityn Kevin De Bruyne ja Real Madridin Eden Hazard.

Venäjä pelasi Belgian kanssa samassa karsintalohkossa ja sijoittui toiseksi. Venäjä voitti kymmenestä karsintapelistään kahdeksan ja hävisi kaksi.

Venäjän miehistön runko tulee perinteisesti kotimaan sarjassa elantonsa tienaavista pelaajista. Joukkueen ykköstykki karsinnoissa oli Pietarin Zenitin Artem Dzjuba, joka viimeisteli yhdeksän osumaa.

Tanska sijoittui Sveitsin voittamassa D-karsintalohkossa toiseksi. Joukkueen ykköstähtiä ovat Leicesterin Kasper Schmeichel ja Tottenhamin Christian Eriksen.

Saksa, Ranska ja Portugali samassa lohkossa

EM-turnausta pelataan 12 kaupungissa eri puolilla Eurooppaa.

C-lohkossa ovat Ukraina, Hollanti ja Itävalta, D-lohkossa Englanti, Kroatia ja Tshekki, E-lohkossa Espanja, Puola ja Ruotsi sekä F-lohkossa Saksa, Ranska ja Portugali. Lohkoihin C–F tulee kuhunkin yksi maa Kansojen liigan pudotuspeleistä, jotka pelataan maaliskuussa.

Etenkin F-lohko on ennakkoon todella kova, sillä siinä ovat vakiomenestyjä Saksa, hallitseva MM-voittaja Ranska ja hallitseva Euroopan mestari Portugali.

Turnaus alkaa 12. kesäkuuta ja päättyy 12. heinäkuuta