Leijonat lähtee EHT-kiertueella reissun päälle – "Pitää miettiä, pysyttelemmekö Suomen ajassa"

Kotimaan Liigan pelaajat ovat ylivoimainen enemmistö joulukuun puolenvälin tienoilla pelattavassa jääkiekkokauden toisessa miesten EHT-turnauksessa. Joukkueen 27 pelaajasta peräti 19 kiekkoilee Liigassa.

Marraskuussa EHT-kiertueen avanneessa Helsingin kotiturnauksessa oli mukana kymmenen SM-liigapelaajaa. Suomi sijoittui turnauksessa Tshekin jälkeen toiseksi.

– Saatiin kauteen ihan hyvä startti. Peli oli ok, mutta pystymme parempaankin, Suomen päävalmentaja Jukka Jalonen kiteytti maanantaina Helsingissä Jääkiekkoliiton tiedotustilaisuudessa.

Perinteisen joulunalusturnauksen keskuspaikka on Moskova, mutta Suomi pelaa siellä kolmesta ottelustaan vain yhden, 14. joulukuuta Ruotsi-kohtaamisen. Suomi aloittaa turnauksen kaksi päivää aiemmin Tshekkiä vastaan Plzenissä ja päättää pelinsä Venäjää vastaan Pietarissa.

Leijonien general manager Jere Lehtinen näkee Suomen otteluohjelman eräänlaisena testinä.

– Ei tuollainen reissaaminen aivan optimaalista ole, mutta siinä näkee, kuinka pelaajat reagoivat erilaisiin tilanteisiin, Lehtinen sanoi.

Suomen joukkue matkustaa lauantaisen Ruotsi-aamupäiväpelin jälkeen Moskovasta Pietariin junalla.

Erikoisuutena stadionottelu

Joulukuun EHT-turnauksessa pelaa marraskuun avausturnauksessa Suomen joukkueessa kiekkoilleista yhdeksän pelaajaa. Aikuisten MM-kisakokemusta miehistössä on kymmenellä pelaajalla.

Joukkueen nuorin on kesäkuussa 1999 syntynyt HPK-hyökkääjä Valtteri Puustinen.

– EHT-jouluturnauksessa on meiltä ollut nuorempiakin joukkueita, Lehtinen myönsi.

Turnauksen Venäjä-ottelu pelataan 2018 jalkapallon MM-kisoista tutulla Pietarin Krestovski-stadionilla. Vuosi sitten Suomi kohtasi Pietarissa Venäjän noin 70 000 katsojan pauhussa.

– Tuollaisia otteluja ei uralla satu monta kertaa kohdalle. Kun viime vuonna joukkueestamme muutama pelaaja oli stadionottelusta sivussa, selvästi huomasi, että se söi heitä, Lehtinen muisteli.

Suomen pelaajat joutuvat turneella Tshekistä Venäjälle siirtyessään totuttelemaan kahden tunnin aikaeroon. Myös lauantain Ruotsi-pelin aamupäiväinen alkamisaika kello 10 on haasteellinen.

– Meidän pitää miettiä, pysyttelemmekö reissussa Suomen ajassa, päävalmentaja Jalonen tuumi.

Kootaanko JYP-ketju?

A-maajoukkue-ensikertalaisia Leijonissa on kahdeksan: puolustajat Valtteri Kemiläinen (Tappara), Elmeri Eronen (HPK) ja Mikael Seppälä (KalPa) sekä hyökkääjät Julius Nättinen (JYP), Jere Karjalainen (Tappara), Miska Siikonen (JYP), Puustinen (HPK) ja Petrus Palmu (JYP).

Viime kaudella Liigassa rämpinyt JYP on ollut tänä syyssesonkina kuin uudestisyntynyt. Nättisen, Siikosen ja Palmun muodostama hyökkäysketju on ollut JYPin syömähammas. Kirkkaimmin on kipinöinyt Liigan pistepörssiä johtava Nättinen, joka on tehtaillut 24 ottelussa peräti 20 maalia.

– Hän pelaa sillä tasolla, jolla olisi voinut pelata jo aiemmin. Hänen potentiaalinsa on ollut tiedossa, päävalmentaja Jalonen arvioi 22-vuotiasta Nättistä.

JYP-ketju Nättinen-Siikonen-Palmu olisi käyttökelpoinen ensi viikon torstaina alkavassa EHT-turnauksessa.

– Sen kasaaminen on harkinnassa. Mitään päätöksiä ei kuitenkaan ole tehty, Jalonen kertoi.