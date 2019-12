Jarmo Saarela Vermon yllätysten arkkitehti

Hämeenkoskelaisen Jarmo Saarelan ajolinjat sattuivat Vermon keskiviikkoraveissa nappiin, ja sini-valkonutulle palkintona oli kaksi täysosumaa yllättäjähevosten rattailla.

Jarmo Saarelan ensimmäinen ykköstila tuli keskipitkän matkan kisassa, jossa kouvolalaisen Marko Lavin treenaama One Who Run ohitti kärjessä kiskoneen suosikki Fuscus H.L:n aivan viimemetreillä.

Toisen nappionnistumisensa Jarmo Saarela saavutti niin ikään tarkkaavaisen ajon päätteeksi, kun Sisusarjan pitkällä matkalla kisannut Pälvi Tuttu pääsi kiriinsä vasta maalisuoralla ja punnersi tasaisesta rintamasta parhaiten.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Laitettiin kainalosuojat hevoselle, jolloin se oli varmempi ja paremman oloinen. Loppusuoralla tuntui tukalle, että päästäänkö pussista pois. Sitten hevonen tuli ihan hyvin maaliin, kun tilat sai, Jarmo Saarela kertoi Antti Veteläisen valmentamasta tammasta.

Stoneisle Ocean häikäisi

Tammatähti-lähdössä erottui muista ennakkokaavailuissa kolme osallistujaa, mutta parhaasta ei tarvinnut jossitella, kun voittajalta nähtiin erittäin vakuuttava suoritus. Isto Kuisman valmentama ja osaomistama Stoneisle Ocean antoi voimiensa puhua ja jyräsi parhaaksi keulahevosen rinnalta.

Santtu Raitala ohjasti Stoneisle Oceania ensimmäistä kertaa. Valtakunnallisen ohjastajaliigan kärkinimi nousi ajokkinsa kanssa johtavan Callela Lisbethin takaa hyvissä ajoin toiselle juoksuradalle ilman vetoapua. Siitä tamma meni maalisuoralla rajun esityksen päätteeksi menojaan.

– Hevosen kanssa aika yksimieleisiä oltiin, että minkälaista vauhtia on pidettävä, jos meinataan lähtö voittaa, ja vauhtikestävyys on tällä paras ominaisuus, Santtu Raitala oli hyvin perillä ajokkinsa vahvuuksista.

Toto64-kierroksen muut voittajat olivat Dont Press Send, Bring Me Brodde ja Anything For You. Täysosumalla voitti 30804,01 euroa. Viidellä oikein sai 174,42 euroa, neljällä 7,61 e.