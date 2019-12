Teemu Pukki jäi ilman maalia tappiopelissä – Norwich jäi Valioliigassa Sheffield Unitedin jalkoihin

Norwichin suomalaishyökkääjä Teemu Pukki jäi ilman maalia jalkapallon Englannin Valioliigan kotiottelussa Sheffield Unitedia vastaan. Norwich hävisi kahden nousijajoukkueen välisen ottelun 1–2.

Norwich siirtyi 27. peliminuutilla johtoon Alexander Tetteyn lauottua pallon kulmapotkun jälkitilanteesta maaliin.

Sheffield United viimeisteli maalinsa nopeassa tahdissa toisen puoliajan alussa. Enda Stevens puski tasoituksen 49. minuutilla. George Baldock laukoi kolme minuuttia myöhemmin 1–2-maalin komeiden harhautustensa jälkeen.

Emiliano Buendia pelasi Pukin avausjaksolla pystysyötöllä pariin kertaa puolittaiseen tekopaikkaan, mutta muutoin suomalaiskärjen vaaralliset tilanteet jäivät vähiin.

Yksi tämän kauden puheenaiheista on ollut videotuomarointi, joka herätti tunteita myös Norwichin ja Sheffield Unitedin välisessä kamppailussa.

Toisella puoliajalla Sheffield Unitedilta hylättiin maali videotarkistuksen jälkeen paitsion takia. Lisäksi vierasjoukkueen Chris Bashamin saama punainen kortti muutettiin keltaiseksi videoiden tutkiskelun jälkeen.

Norwich on sarjataulukossa sijalla 19 ja Sheffield United kahdeksantena.

Leicester ja Vardy hurjassa vireessä

Muissa sunnuntain peleissä Leicester haki 4–1-vierasvoiton Aston Villasta ja Newcastle kukisti kotonaan Southamptonin 2–1. Brightonin ja Wolverhamptonin välinen ottelu päättyy myöhemmin sunnuntaina.

Leicester on pelannut mainion kauden ja on Liverpoolin takana kakkossijalla. Leicester on voittanut kahdeksan viime peliään.

Joukkueen tähtihyökkääjä Jamie Vardy viimeisteli Aston Villaa vastaan kaksi osumaa ja johtaa Valioliigan maalipörssiä selvällä erolla muihin. Vardylla on koossa 16 maalia, kun toisena oleva Chelsean Tammy Abraham on viimeistellyt 11 kertaa.