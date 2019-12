Venäjän dopingpaljastaja vaatii rangaistuksia urheilijoiden taustajoukoille takautuvasti

Venäjän dopingjärjestelmän paljastanut entinen antidopingjohtaja Grigori Rodtshenkov otti tervetulleena vastaan Maailman antidopingtoimiston Wadan asettaman neljän vuoden pannan Venäjälle.

– Petokset, valheet ja väärennökset ovat viimein johtaneet kunnon rangaistukseen, Rodtshenkov kertoi tiedotteessa.

Rodtshenkov pakeni Moskovasta loppuvuodesta 2015 ja asuu Yhdysvalloissa suojeltuna todistajana.

Hän penää urheilijoiden dopingtaustajoukoille rangaistuksia takautuvasti.

– Doupatut urheilijat eivät toimi yksin. Mukana on lääkäreitä, valmentajia ja managereita, jotka hankkivat dopingaineita, neuvovat ja suojelevat heitä. Venäjän valtiojohtoisessa dopingohjelmassa on myös valtiojohtoinen puolustusmekanismi, johon kuuluu valtion virkailijoita, todistajia ja koneistojyriä, jotka valehtelevat valan alaisina ja ovat väärentäneet todisteita. He ovat selkeästi rikollisia.

Rodtshenkov haluaa, että Lontoon 2012 ja Sotshin 2014 tulokset analysoidaan uudelleen nykytietojen pohjalta.

– Lontoon näytteiden uuteen analysointiin on vain muutama kuukausi aikaa, sillä Wadan sääntöjen mukaan se pitää tehdä kahdeksan vuoden sisällä.

– Kokonainen sukupolvi puhtaita urheilijoita on tuskissaan luopunut unelmistaan ja menettänyt palkintoja venäläisten huijareiden takia. Meidän on palautettava oikeudenmukaisuus urheiluun.