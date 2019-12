Columbus voittoon Washingtonista, Korpisalo torjui 37 kertaa

Jääkiekkoliiga NHL:ssä Joonas Korpisalon Columbus Blue Jackets on voittanut Washington Capitalsin vierasjäällä maalein 5–2. Samalla päättyi Columbuksen neljä ottelua kestänyt tappioputki.

Korpisalo venyi Columbuksen maalilla 37 torjuntaan. Joukkuetoveri Cam Atkinson teki kaksi maalia, ja lisäksi Columbukselle maalasivat Ryan Murray, Riley Nash ja Oliver Bjorkstrand.

Washington oli voittanut kuusi edellistä otteluaan. Ruotsalaishyökkääjä Niklas Bäckström palasi Washingtonin riveihin kahdeksan ottelua kestäneen tauon jälkeen ja hankki heti tehot 1+1. Bäckström oli sivussa ylävartalovamman takia. Washingtonin toinen maalintekijä oli venäläistähti Aleksandr Ovetshkin, joka teki joukkueensa avausmaalin aivan kolmannen erän alussa.

Washington on itälohkossa yhdeksäntenä ja Columbus toiseksi viimeisenä.

Ruotsalaisvahti vielä Korpisaloakin vahvempi

Boston Bruinsin Tuukka Rask torjui 23 laukausta, kun Boston hävisi vieraspelin Ottawa Senatorsille 5–2.

Ottawan peli on viime aikoina takkuillut, sillä se on hävinnyt edellisestä seitsemästä ottelusta kuusi. Muun muassa edellinen kohtaaminen Bostonin kanssa päättyi toissa viikolla 1–2-tappioon.

Ottawan sankari oli Anthony Duclair, joka iski kaksi maalia ja kirjautti yhden syöttöpisteen. Hienosti pelasi myös Ottawan ruotsalainen maalivahti Anders Nilsson, joka torjui 38 laukausta.

Loukkaantumisen vuoksi sivussa ollut Patrice Bergeron teki paluuottelussaan Bostonin avausmaalin ensimmäisessä erässä. Häneltä jäi ylävartalovamman takia väliin seitsemän peliä.

Boston johtaa itälohkoa, ja Ottawa on seitsemäntenä.

New York Islandersille vierasvoitto

New York Islandersin Brock Nelson varmisti joukkueelleen voiton Tampa Bay Lightningista tekemällä kaksi maalia kolmannessa erässä. Tampassa pelattu ottelu päättyi Islandersille 5–1.

Tampa Baylla on ollut viime ajat kotikaukalossa vaikeaa, sillä joukkue on hävinnyt viidestä viimeisimmästä kotiottelusta neljä. Joukkue on itälohkossa kuudentena.

New York Islanders on voittanut edellisestä viidestä ottelustaan kolme ja majailee itälohkon 10. sijalla.