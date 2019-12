Norwich hakee lisää jalansijaa Suomessa – jalkapalloleirejä tulossa kesällä

Jalkapalloseura Norwich Cityn kaupallisen puolen pomojen Sam Jefferyn ja Ben Tunnellin puheessa korostuu tiuhaan yksi asia: Suomi on tärkeä alue.

Tarkalleen ottaen Suomi on Norwichille numeroiden valossa toiseksi merkittävin markkina-alue.

Ylivoimaisesti suurin syy suomalaisten Norwich-innostukseen on tähtihyökkääjä Teemu Pukki. Innostus ei ole jäänyt Norwichilta huomaamatta. Englannin Valioliigassa pelaava seura haluaa entistä vahvempaa jalansijaa Suomesta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Norwich tuo Kampin kauppakeskukseen Helsinkiin myyntikojun tämän viikon perjantaiksi ja lauantaiksi. Lisäksi seura aikoo järjestää ensi kesänä Eerikkilässä jalkapalloleirejä, jotka on suunnattu nuorille suomalaispelaajille.

Vastaava myyntipiste Norwichilla oli marraskuun puolivälissä, kun Suomessa elettiin jalkapallohuumaa. Miesten maajoukkue varmisti tuolloin EM-lopputurnauspaikkansa, ja Norwichin työntekijöitä oli paikalla Helsingissä.

Norwich myi parissa päivässä lähinnä Pukki-aiheisia fanituotteitaan noin sadallatuhannella eurolla. Vaikka Helsinkiin jalkautumisesta aiheutui myös kuluja, seura teki tuntuvan voiton. Lisäksi Norwich kuvasi dokumenttia Pukista ja Huuhkajista.

– Myynnin suosio oli myönteinen yllätys. Moni fani kyseli, milloin tulemme takaisin. Sekin todisti, että kannattaa tulla, kaupallisen toiminnan johtaja Sam Jeffery sanoo.

Altavastaajan rooli tuttu

Jeffery, kaupallisen kehityksen johtaja Tunnell ja operatiivinen johtaja Ben Kensell esittelivät tiistaina Helsingissä Norwichin suunnitelmia Suomen markkinoille.

Jeffery ja Tunnell mainitsivat useaan otteeseen, että Norwichia ja suomalaista jalkapalloa yhdistää yksi merkittävä asia: altavastaajan rooli.

Vaikka Norwich on suuri seura, se on Valioliigan jätteihin verrattuna pieni tekijä. Norwich ei pysty kilpailemaan maailmanlaajuisessa näkyvyydessä Manchester Unitedin, Chelsean ja Liverpoolin kaltaisia megaseuroja vastaan.

Norwich tekee pienimuotoisempia täsmäprojekteja ulkomaille. Suomen lisäksi tärkeä alue löytyy Yhdysvalloista, jossa Norwichilla on yhteistyöhanke floridalaisen Tampa Bay Rowdiesin kanssa.

– Muut (Valioliigan) seurat eivät ole tehneet tällaisia projekteja Suomessa. Uskomme, että meillä on mahdollisuuksia kasvattaa fanikuntaamme täällä entisestään, Jeffery sanoo.

Mitä jos Pukki vaihtaa seuraa?

Norwichin kolmikko toivoo, että yhteistyöstä suomalaistahojen kanssa tulee pitkä – vaikka Pukki siirtyisi toiseen seuraan.

– Teemu on iso osa pitkän ajan suunnitelmiamme. Hän pelaa uransa parasta jalkapalloa. Varmasti yksi syy on, että hän on onnellinen kentällä ja kentän ulkopuolella, Kensell vakuuttaa.

Tulevien jalkapalloleirien tarkkoja päivämääriä ei ole lyöty lukkoon, mutta ne on määrä järjestää kesäkuussa.

– Valitsemme leirin päätteeksi pari voittajaa, jotka tuomme harjoittelemaan ja tapaamaan Teemua Norwichiin mahdollisesti elokuussa. Ehkä löydämme uuden Teemu Pukin, Tunnell sanoo.