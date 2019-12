Tänak hyppää tutun kilpakumppanin rinnalle – ei odota ongelmia

Rallin maailmanmestaruuden päättyneellä kaudella Toyotan ratissa voittanut virolainen Ott Tänak tarttuu ensi kaudella uuteen haasteeseen, kun hän ajaa MM-sarjaa Hyundain riveissä. Oman mausteensa tilanteeseen tuo se, että vierellä tallitoverina on kolmen viime kauden ajan Tänakin kanssa tiukkaa taistoa käynyt belgialainen Thierry Neuville.

Tänak testasi Hyundain i20 Coupe WRC -autoa ensimmäisen kerran viime viikolla ja ilmaisi odottavansa tulevaa kautta ja mestaruuden puolustusta hyvinkin innolla. Neuville puolestaan on ollut Hyundain ykkösmies vuodesta 2017 lähtien, mutta mestaruus viisinkertaiselta MM-hopeakuskilta uupuu yhä.

Tallitoverusten kesken lienee siis luvassa varsin tulista taistoa, mutta Neuville on jo ehtinyt toivottaa Tänakin tervetulleeksi, eikä virolaistähtikään odota ihmeempiä ongelmia.

– Loppujen lopuksi olemme kuljettajia, joilla on työ tehtävänä. Edessä on uusi vuosi, puhtaalta pöydältä. Taistelemme kuljettajien MM-tittelistä ja tallimestaruudesta, niin yksinkertaista se on. En näe ongelmia, Tänak sanoo Autosportin haastattelussa.

– Omalta osaltani voin sanoa, että olen ammattilainen ja minulla on homma hoidettavana. Ja luotan siihen, että joukkueena olemme hyvin, hyvin vahva. Varmasti taisto on tiukkaa (tallissa), mutta niin kauan kuin taistelu pysyy erikoiskokeilla, en näe mitään ongelmia. Jännittävä kausi luvassa.