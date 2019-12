Ruotsi on voittanut naisten MM-kisat seitsemän kertaa peräkkäin. Lehtikuva / Vesa Moilanen

Ruotsi on voittanut jatkoajalle edenneessä salibandyn naisten MM-loppuottelussa Sveitsin 3–2. Samalla Ruotsin pitkä valtakausi jatkui, sillä maa on voittanut naisten MM-kisat seitsemän kertaa peräkkäin. Ruotsilla on yhteensä yhdeksän MM-titteliä.