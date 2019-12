Jääkiekkoliiga NHL:n häntäpään joukkueisiin kuuluva Los Angeles Kings hankkiutuu eroon kokeneesta venäläishyökkääjästään Ilja Kovaltshukista. Kings ilmoitti maanantaina, että se oli asettanut Kovaltshukin niin sanotulle ehdottomalle siirtolistalle.

Kovaltshuk on tästä eteenpäin pelaaja, jonka mikä tahansa NHL-seura voi hankkia siirtolistalta miehistöönsä.

Kovaltshuk, 36, on voittanut Venäjän maajoukkueessa aikuisten maailmanmestaruudet vuosina 2008 ja 2009 ja olympiakultaa 2018. Hän on pelannut NHL:ssä aiemmin myös Atlanta Thrashersiss ja New Jersey Devilsissä.

Kaudella 2003–04 Kovaltshuk voitti Atlanta Thrashersissä 41 osumalla NHL-runkosarjan maalipörssin.