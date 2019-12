Nashville kiri tappioasemasta 8–3-voittoon – Raskin Boston kärsi karvaan tappion lohkojumbosta

Jääkiekon NHL:ssä Nashville Predators on voittanut New York Islandersin reippain lukemin 8–3. Voitto newyorkilaisista tuli vieraskaukalossa.

Nashvillen maalilla häärinyt Pekka Rinne torjui 27 kertaa.

Ottelu alkoi tasaisena, ja Islanders oli toisen erän alussa jopa 3–1-johdossa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Toisen erän puolivälistä eteenpäin peli oli kuitenkin Nashvillen. Joukkue tykitti toisessa erässä neljä maalia ja päätös erässä vielä kolme lisää.

Nashvillen Craig Smith teki ottelussa kaksi maalia ja syötti yhden.

New York Islanders on itälohkon kolmantena, kun taas Nashville pitää tällä hetkellä länsilohkon yhdeksättä sijaa.

Bostonille tiukka tappio Los Angelesista

Tuukka Raskin Boston Bruins puolestaan hävisi länsilohkon jumbosijaa pitäneelle Los Angeles Kingsille. Karvas jatkoaikatappio tuli kotiyleisön edessä lukemin 4–3.

Rask torjui Bostonin maalilla 23 kertaa.

Ottelu eteni tasaisena ja kolmanteen erään tultaessa lukemat olivat 2–2. Boston meni päätöserän alussa 3–2-johtoon Brandon Carlon maalilla ja piti etumatkansa lähes erän loppuun asti, mutta Los Angeles tuli tasoihin Matt Royn 3–3-maalilla pari minuuttia ennen erän loppua. Kingsien jatkoajan ratkaisumaalista vastasi Anze Kopitar.

Boston on tiukasti kiinni ensi kevään pudotuspelipaikassa. Joukkue pitää itälohkon toista sijaa. Voitto nosti Los Angelesin pois lohkon viimeiseltä sijalta.

Bostonilla on takanaan vaikea jakso. Viimeisestä seitsemästä ottelustaan se on voittanut vain yhden. Los Angeles puolestaan on petrannut ja ottanut viimeisestä viidestä ottelustaan neljä voittoa.

Myös Columbus Blue Jackets kohtasi lohkojumbon illan ottelussa ja joutui tosissaan taistelemaan Detroit Red Wingsiä vastaan. Vierasvoitto tuli lopulta lukemin 5–3, mutta kolmanteen erään siirryttäessä ottelu oli vielä 3–3-tasalukemissa. Columbuksen maalilla suomalaisvahti Joonas Korpisalo torjui 18 kertaa.