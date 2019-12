Suomesta on haettu hanakasti lippuja jalkapallon EM-turnaukseen

Monen suomalaisen jalkapalloihmisen lähiajat kuluvat jännityksessä. Normaalihintaisten ottelulippujen haku miesten EM-lopputurnaukseen päättyi keskiviikkona kisoihin yltäneiden maiden kannattajilta.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa ilmoittaa jokaiselle hakijalle tammikuun loppuun mennessä, onnistiko lippujen metsästyksessä.

Koska kysyntä ylittänee tarjonnan, Uefa arpoo liput hakijoiden kesken. Lippujen hakijat eivät siis voi olla vielä varmoja, jäikö haussa luu käteen vai viekö tie ensi kesänä EM-katsomoihin.

Uefa ei ole ilmoittanut, miten paljon lippuhakemuksia tuli Suomesta takarajaan mennessä.

Uefan mediaosastolta viestitettiin keskiviikkona STT:lle, että nyt päättyneestä myyntivaiheesta tulee lisää tietoa tammikuussa.

Palloliitolla ei puolestaan ole tarkkoja lukuja, miten paljon lippuhakemuksia Suomesta on jätetty. Se on kuitenkin tiedossa, että lippuja on haettu paljon.

Moni jäänee ilman lippua

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Suomesta tehtiin Uefalle jopa 40 000 pääsylippuhakemusta nyt päättyneen myyntivaiheen alkamispäivänä 4. joulukuuta.

Moni halukas jäänee ilman lippua, mutta niitä luultavasti palautuu vielä myöhemmin myyntiin. Lisäksi tarjolla on vip-lippuja, mutta ne ovat hyvin kalliita.

Suomalaiskannattajien pääsylippukiintiöt ovat Pietarissa 8 000 ja Kööpenhaminassa 5 000 kappaletta. Huuhkajat pelaa kaksi ottelua Pietarissa, joten suomalaiskannattajille on varattu kolmeen alkulohkon peliin yhteensä 21 000 lippua.

Lipuista noin 13 200 oli Uefan arvonnassa ja 3 000 menee jalkapallon eri sidosryhmille. Suomen maajoukkueen kannattajat ry (SMJK) sai jokaiseen alkulohkon otteluun 1 612 lipun kiintiön.

SMJK:n jäsenmäärä on kasvanut lyhyessä ajassa voimakkaasti.

– Meillä oli kesän alussa 1 200–1 300 jäsentä, ja nyt on mennyt 6 000 jäsenen raja selvästi rikki. Jäsenmäärä on viisinkertaistunut. Kasvu alkoi voimakkaasti jo ennen kisapaikan varmistumista, mutta suurin nousu on tapahtunut sen jälkeen, SMJK:n puheenjohtaja Jussi Hartikainen sanoi.

Hartikaisen mukaan SMJK:n jäsenmäärä on aaltoillut vuosien mittaan. Tämänhetkinen luku on kuitenkin selvästi suurin, sillä aiempi ennätys oli 2 700–2 800 jäsentä.

VR ajattanee pidempiä junia

Jalkapalloinnostus näkyy myös esimerkiksi matkustajamäärissä pelipaikkakunnille.

Suomi pelaa alkulohkon Tanska-ottelunsa 13. kesäkuuta Kööpenhaminassa. Kaksi muuta lohkopeliä ovat Pietarissa: 17. kesäkuuta Venäjää ja 22. kesäkuuta Belgiaa vastaan.

VR:n Venäjän-liikenteen päällikkö Viktoria Hurri kertoo, että osassa Helsingin ja Pietarin väliä liikennöivistä Allegro-junista on luultavasti tuplarunko Suomen pelipäivinä ja mahdollisesti ottelua edeltävinä päivinä.

Harkinnassa on myös ylimääräinen yöjuna, jolla pääsisi pelin jälkeen Pietarista Helsinkiin.