Stall Nikkanen Oy:n kasvattama ja omistama Short In Cash otti ensimmäisen voittonsa Vincennesissä perjantaina loistoesityksellä. Valmentaja Björn Goop ajoi voittotuloksen 13,4/2850m. Ykköspalkinto oli 19 350 euroa.

Marraskuun lopulla Short In Cash sijoittui Vincennesissä kakkoseksi kovassa seurassa, ja perjantain 5-vuotislähtöön se lähti suursuosikkina. Short In Cash kiersi ulkoratoja ja pääsi keulaan 1400 metriä ennen maalia. Short In Cash hallitsi tapahtumia ja voitti helposti.

I.M.T.-Talli Oy:n Noble Dolly kilpaili 6-8-vuotiaiden tammojen lähdössä. David Thomainin ajama tamma taipui lopussa palkintosijojen ulkopuolelle.

