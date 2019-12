Everton pestasi Ancelottin päävalmentajaksi – avauspeli tapaninpäivänä

Jalkapallon Englannin Valioliigan Everton ilmoitti pestanneensa kokeneen italialaisluotsinpäävalmentajakseen 4,5-vuotisella sopimuksella. Ancelotti, 60, on seuraamassa Evertonin tämänpäiväistä ottelua Arsenalia vastaan, mutta valmennusvastuussa mies on vasta tapaninpäivänä Burnleyta vastaan.

Urallaan kolme Mestarien liigan mestaruutta voittanut Ancelotti sai lähtöpassit italialaisseura Napolista hiljattain. Hänellä on kokemusta useista Euroopan suurseuroista, kuten Juventuksesta, AC Milanista, Chelseasta, PSG:stä, Real Madridista ja Bayern Münchenistä.

– Tämä on upea seura, jolla on rikas historia ja hyvin intohimoinen kannatuspohja. Seurajohdolla on selkeä visio kohti menestystä ja titteleitä, ja se vetoaa minuun valmentajana. Olen innoissani tästä tilaisuudesta tehdä tuosta visiosta totta, Ancelotti kuvaili.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tällä kaudella ei menestystä ole juuri ollut. Everton majailee ennen lauantain pelejä sarjassa 16:ntena, vain kolme pistettä putoamisviivan yläpuolella. Väliaikaisluotsi Duncan Fergusonin alaisuudessa joukkue kuitenkin voitti pari viikkoa sitten Chelsean ja pelasi viime viikonloppuna tasan Manchester Unitedin kanssa.

Ancelottin valmennusryhmään jäävä Ferguson on ykkösluotsina vielä tänään Arsenalia vastaan.