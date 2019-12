"Talli on nyt täynnä" – Mika Forss teki Tampereelle onnistuneen visiitin Ruotsista

Viime kuun lopulla perheensä ja hevostensa kanssa Hämeenkyröstä Ruotsiin muuttanut Mika Forss vieraili lauantaina pitkäaikaisella kotiradallaan Tampereen Teivossa, jossa järjestettiin viikon kotimainen päätapahtuma. Forss ajoi Toto75-kierroksen kohteissa kaksi voittoa suomenhevosilla.

Leo Mönttinen korosti Forssin panosta omistamansa Larsmanin tämän hetken hyvän vireen takana.

– Hän on ajanut selistä, rakentanut sitä ja tuntee sen hyvin. Tämä ei ole ihan helpoin hevonen tuossa startissa, kun se on sen verran venkula aina, että keksii jotakin, Mönttinen huomautti.

Larsman juoksi pääosin johtopaikalla. Kovimman sarjan suuri suosikki Välähdys hallitsi tapahtumia koko 2 100 metrin ajan.

Voitto oli Ville Korjuksen valmentamalle Välähdykselle toinen peräkkäin Kavioliigan osakilpailuissa. Laukat ovat sotkeneet Välähdyksen menoa tänä vuonna, mutta Forss on onnistunut sen kanssa hyvin loppukaudesta. Forssin ajamasta neljästä startista on tullut kolme voittoa sekä toinen sija.

Korjus kertoi, että Kavioliiga kiinnostaa, eikä Välähdys ole jäämässä vielä talvitauolle. Forssin saaminen ohjiin ei kuitenkaan välttämättä onnistu.

– Kyllä tämä oli harvinainen tapaus, että tulin täällä käymään. Kyllä nyt keskitytään Ruotsiin, Forss kertoi.

– Olen sydämeltäni suomalainen, mutta siellä nukutaan, missä on sänky. Olemme hyvin lähellä Arlandan lentokenttää, pikkuisen sen pohjoispuolella. Talli on nyt täynnä, mutta vuodenvaihteessa otetaan toinen talli vielä käyttöön ja sen jälkeen on 20 karsinaa. Ainakin tuntuisi, että sinne on ruuhkaakin eikä sekään välttämättä riitä. Ruotsissa syntyneitä hevosia on, mutta suomalaisia omistajia on vielä kaikki.

Olli Koivunen ajoi niin ikään kaksi osumaa. Gillian Comery vei lämminveritammojen tasoitusajon, ja Sobel Conway oli omaa luokkaansa rodun päälähdössä, jossa isä Harri Koivunen kannusti tallin toisen edustajan Shadow Of Brisbanen toiseksi.