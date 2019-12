Akaa-Volley päätti lentopallovuotensa 12 peräkkäisellä voitolla, urakoimitalisuosikkeja vastaan vasta kevätkaudella

Vantaan Ducksin hakkuri Bojan Strugar tehtaili 27 pistettä, mutta Akaa-Volley oli tasaisempi ja otti lauantaina 3–1-voiton joukkueiden neljännessä kohtaamisessa miesten lentopalloliigassa.

Voitto oli Akaa-Volleylle jo 12:s peräkkäin. Joukkue jatkaa pääsarjassa toisena Hurrikaani-Loimaan jälkeen voitettuaan 17 ottelua ja kärsittyään vasta kaksi tappiota.

Otteluohjelma on erikoinen, sillä Akaa-Volleylla on jäljellä vielä yhdeksän ottelua niitä kolmea joukkuetta vastaan, jotka etukäteen laskettiin liigan mitalisuosikeiksi. VaLePaa se ei ole kohdannut, Hurrikaanin se on kohdannut kerran ja Savo Volleyn kahdesti. Näistä kolmesta ottelusta sillä on vierasvoitto Savosta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Onhan ohjelma vähän tyhmä, mutta siten pelataan kuin on määrätty, sanoi Akaa-Volleyn keskipelaaja Panu Pitkänen.

Pitkänen on toisella Akaa-Volleyn kaudellaan pelannut hyvin ja muodostaa yhdessä Mart Naaberin ja Aleksi Kaatrasalon kanssa keskipelaajakolmikon, joka kestää vertailun mihin tahansa joukkueeseen.

– Pääsääntöisesti kukin pelaa kaksi ottelua ja huilaa yhden, peliaika jaetaan tasaisesti. Systeemi sopii kaikille. Tänään oli pikkujoulutunnelma pelissä, kun illalla on saunailta. Pelasimme pelin alta pois, Pitkänen sanoi.

Ducksin päävalmentaja Juho Rajala oli samaa mieltä ohjelman omituisuudesta.

– Olemme pelanneet 20 ottelua, ja niistä 12 näitä neljää parasta vastaan. Keväällä pelataan 16 ottelua, ja enää neljä huippujoukkueita vastaan. Akaan lisäksi olemme hävinneet neljä kertaa VaLePalle, Rajala sanoi.

Savo Volley jatkoi PerPon putkea

Savo Volley selvisi vuoden 2019 viimeisestä liigapelistään helpolla, sillä Perungan Pojat kaatui Kuopiossa 3–0. Eetu Häyrinen teki 18 ja Miro Määttänen 12 pistettä.

– Olimme toipuneet hyvin Romanian matkasta, ja peli-ilme oli raikas. Kaikki osa-alueet toimivat hyvin. Pitkää joululomaa ei tule, sillä viikon kuluttua sunnuntaina kohtaamme Hurrikaanin Siilinjärvellä Suomen cupin välierissä, sanoi Savo Volleyn päävalmentaja Jukka Tuovinen.

Hakkuri Regan Fathersin jo avauserässä korvannut Olli Saarenmaa nousi 11 pisteellä vieraiden parhaaksi. Tappio oli liigajumbolle jo 12:s peräkkäin.

Savo Volleyn hyökkäysten onnistumisprosentti oli 59, PerPon vastaava luku oli 36.

Loimu yllätti VaLePan

Raision Loimu otti maukkaan kotivoiton, sillä kolmen edellisen kauden mestari VaLePa kaatui 3–2. Yleispelaaja Väinö Rahko pelasi elämänsä ottelun tehden 21 pistettä, hyökkäysten onnistumisprosentti oli 63.

– Kyllä 21 pistettä on liigaennätykseni, ei epäilystäkään. Pelasimme joukkueena hyvän pelin. Voitto antaa uskoa että mikä tahansa joukkue tässä liigassa on kaadettavissa, Rahko sanoi.

Rahko on 19-vuotias Loimun kasvatti. Hän käy viimeistä vuotta Kerttulin urheilulukiota.

Windson Ferreira teki Loimulle 17 ja viisi torjuntapistettä ottanut Trent O'Dea 14 pistettä.

Loimu teki seitsemän pistettä vähemmän kuin VaLePa, mutta myös vähemmän virheitä. VaLePan tehokkain oli 31 pistettä koonnut hakkuri Mikko Oivanen.

VaLePa koki 2–3-tappion myös edellisessä vierasottelussa Kokkolan Tiikereitä vastaan.