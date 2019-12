Mäkäräinen putosi pystypaikoilla voittokamppailusta – ylsi kuitenkin melkein palkintopallille

Kaisa Mäkäräinen otti kauden toistaiseksi parhaan sijoituksensa ampumahiihdon maailmancupissa, kun hän oli neljäs yhteislähdössä Annecyssa. Norjan Tiril Eckhoff otti jo neljännen peräkkäisen voittonsa.

Mäkäräinen oli kisan kärjessä makuuammuntojen eli kahden ensimmäisen ampumapaikan jälkeen, mutta pystypaikoilta hän ampui kaksi sakkoa kummastakin. Eckhoff karkasi ylivoimaiseen voittoon ja Mäkäräisen edelle ehtivät myös viimeisellä ampumapaikalla nollat ampuneet Italian Dorothea Wierer ja Ruotsin Linn Persson.

Palkintopallipaikkaan jäi Mäkäräisellä eroa 10,5 sekuntia. Nelossija on kuitenkin kokeneen cup-kiertäjän paras sitten viime helmikuun, jolloin hän oli Soldier Hollow'ssa sprintin kakkonen ja takaa-ajon kolmonen.

– Harmittaahan se, ettei palkintopallipaikkaa tullut. Mutta kyllä se (perjantaisen) sprintin 56. sijan jälkeen tuntuu aika hiton hyvälle tuo nelossijakin, Mäkäräinen kertoi Ampumahiihtoliiton haastattelunauhalla.

Annecyn kylmä sade aiheutti omat kommervenkkinsä.

– Ihan hyvä kokonaissuoritus tähän joulukuun viimeiseen kisaan. Tietysti paljon enemmänkin tarjottiin, mutta oli kyllä haasteelliset ammunnat. Kolme ensimmäistä ammuntaa meni niin, etten tuntenut liipasinta ollenkaan. Kovaa tuli vettä ja hanskat ihan läpimäräksi, ja kun asteet oli lähellä nollaa, niin kylmä tuli sormille, Mäkäräinen sanoi.

– Kaikki muutkin valitteli kisan jälkeen samaa. Varsinkin pystyssä on tosi vaikea ampua, ei tiedä milloin se laukaus lähtee, kun ei ole hajuakaan milloin se sormi on liipasimella. No, viimeiseen ammuntaan heitin läpimärän hanskan pois, jotta tuntisin edes pikkaisen liipasinta. Se toimi, mutta valitettavasti oli jo niin hapoilla, ettei sen parempaan pystynyt enää.

Mari Eder oli 13:s eli hänkin ylsi kauden parhaaseensa. Eder ampui Mäkäräisen tavoin yhteensä neljä sakkoa. Kisan hiihtoajoissa Eder oli kolmas ja Mäkäräinen toinen, suomalaiskaksikon peittosi ladulla vain huimavireinen Eckhoff.

Maailmancupia johtaa seitsemän kisan jälkeen Wierer, mutta Eckhoff on enää vain 17 pisteen päässä. Mäkäräinen on 14:ntenä, eroa kärkeen 147 pistettä. Eder on sijalla 28.

Cupissa on vajaan kolmen viikon joulu- ja vuodenvaihdetauko. Seuraavan kerran kilpaillaan Saksan Oberhofissa pikakisalla 9. tammikuuta. Oberhofin viikonlopun jälkeen tammikuussa kilpaillaan viikonloput vielä Ruhpoldingissa ja Pokljukassa, ja helmikuussa vuorossa ovat MM-koitokset Italian Anterselvassa.

– Ihan hyvä jäädä nyt vähäksi aikaa treenaamaan. Toivotaan, että tästä lähtee nousujohteinen kausi, Mäkäräinen totesi.