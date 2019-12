AC Milanille suurin tappio 21 vuoteen

Italian 18-kertainen jalkapallomestari ja seitsemän kertaa Euroopan seurajoukkueykköseksi yltänyt AC Milan jäi sunnuntaina pahasti jalkoihin Bergamossa, kun Atalanta musersi milanolaisvieraansa Serie A:n ottelussa 5–0. Tappio on AC Milanille suurin sitten vuoden 1998.

Kapteeni Papu Gomez vei Atalantan johtoon 10. minuutilla, ja toisella puoliajalla repesi Atalantan takoessa neljä maalia reilussa 20 minuutissa. Milanin seurajohtoon kuuluva ex-pelaajasuuruus Zvonimir Boban kuvaili porukkansa esitystä "häpeälliseksi".

– Meidän on herättävä ja reagoitava. Tästä ei tule hyvää joulua, Boban murisi viestiä pelaajistonkin suuntaan.

Atalanta on tehnyt Serie A:ssa eniten maaleja, 43 eli 2,5 per peli. Joukkue on sarjassa viidentenä, kun Milan räpeltää sijalla 11.

------

Juttua korjattu klo 20.05: Zvonimir Boban ei ole Milanin päävalmentaja, vaan kuuluu seurajohtoon