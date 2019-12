Fani myi seuraansa nettihuutokaupassa, keskeytti kaupanteon hinnan kavuttua kymmeniin tuhansiin: "Tuote on rikki"

Jalkapallon Englannin Valioliigassa kymmenen peräkkäiskautta vuosina 2008–2018 pelannut Stoke City on vajonnut tällä kaudella Englannin toiseksi ylimmän sarjatason eli mestaruussarjan viimeiseksi. Stoke-faniturhautui seuransa rämpimiseen niin, että laittoi piloillaan seuran myyntiin nettihuutokaupassa

Leese markkinoi myymäänsä tuotetta seuraavasti: "Stoke Cityn edustusjoukkue. Toimitetaan postin toisessa luokassa. Epäluotettavia ja ennalta arvaamattomia, alle keskimääräisen tason jalkapalloilijoita, joilla epäilyttävä asenne ja heikko työmoraali. Eivät sovi koirankävelyttäjiksi, koska eivät pysty pitämään johtoa. Ei palautuksia".

Lähtöhintana oli hieman yli euro ja tarjoukset kipusivat aina 75 000 euroon, kunnes Leese lopetti kaupanteon. Hupailun päättymisestä kertoi paikallislehti Sentinel.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Olen lopettanut kaupanteon ennen aikojaan viestittämällä, että tuote on kadonnut tai rikki. Se vastaa ihan liiankin hyvin totuutta. Jotain on todellakin kadonnut viime kausien aikana, ja side pelaajien ja fanien välillä on rikkoutunut, Leese kertoi Twitter-tilillään.

– Toivon, että tein asiani selväksi (pilakaupalla).

Stoken myyminen innoitti muitakin faneja huutokauppailuun. Muun muassa Valioliigassa takelteleva Arsenal ja kolmannella sarjatasolla vähemmän vakuuttavasti esiintyvä perinteikäs Sunderland on laitettu myyntiin.