Autosport: Ferrari haluaa naiskuljettajia akatemiaansa

Formula ykkösissä on kautta aikain ajanut 772 kisakuljettajaa, mutta heistä vain kaksi on ollut naisia. Italialainen Maria Teresa de Filippis oli mukana viidessä gp:ssä 1958–69 ja italialainen Lella Lombardi on ainoa pisteille yltänyt naiskuski (0,5 pistettä vuoden 1975 Espanjan gp:stä).

Viimeisin gp-osanottaja on italialainen Giovanna Amati, joka oli karsimassa kolmeen kisaan vuonna 1992 Brabhamin ratissa. Hän ei kuitenkaan päässyt kertaakaan karsinnoista itse gp-kisaan. Brittiläinen Susie Wolff on viimeisin kisaviikonloppuna nähty naiskuljettaja, hän oli mukana harjoitussessioissa neljänä gp-viikonloppuna vuosina 2014 ja 2015.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tällä hetkellä kenties lähimpänä F1-kuljettajapaikkaa ovat naisten W Series -sarjan mestari Jamie Chadwick ja viime kaudella F2-sarjassa ajanut Tatiana Calderon. Chadwickilla on kytkökset Williamsin F1-tiimiin ja Calderonilla yhteydet Alfa Romeoon.

Ferrari puolestaan aikoo löytää lupaavia naiskuljettajia akatemiaansa jo ensi vuonna. Kyseessä on "satsaus tulevaisuuteen", sanoo tallipäällikkö Mattia Binotto.

– Kuljettaja-akatemia on tärkeä sijoitus meille. (Nykyinen F1-tähti) Charles Leclerc on siitä paras esimerkki. Meidän on satsattava tuleviin lupauksiin, ja akatemia satsaa myös tulevaisuuden naisiin. Heidän pitäisi olla osa Ferrarin kuljettaja-akatemiaa, ja tuon kanssa teemme kovasti töitä varmistaaksemme, että se voisi tapahtua hyvinkin pian, Binotto selvittää Autosportin mukaan.