LeBron James palaa Lakersin kokoonpanoon – NBA:n jouluherkkuna Los Angelesin paikallispeli

Lakers menetti Denver-romahduksensa aikana myös toisen johtavan pelaajansa, kun Anthony Davis jätti kentän polven väännyttyä. Davis on kuitenkin hänkin ilmeisesti pelikelpoinen Suomen aikaa kello 3 ensi yönä alkavassa Clippers-pelissä.

Denver-tappio oli Lakersille kolmas peräkkäinen, mutta joukkue on silti yhä NBA:n länsilohkon kärjessä voitettuaan 24 ottelua ja hävittyään kuusi. Clippers on lohkossa neljäntenä 22 voitolla ja 10 tappiolla.

Joukkueet kohtasivat kauden avauspäivänä 22. lokakuuta, ja tuolloin Clippers otti 112–102-voiton. Clippersin tähti Kawhi Leonard ei kuitenkaan parin kuukauden takaiselle kohtaamiselle enää juuri painoa laita.

– Se oli vain kauden avauspeli, ja kaikki hakivat vielä rytmiään. Nyt pelissä on eri joukkueet, Lakers on saanut Kyle Kuzman mukaan ja meillä on nyt Paul George joukkueessa, Leonard totesi ESPN:lle.

NBA:n jouluun kuuluu muitakin huippukohtaamisia. Jo Suomen aikaa joulupäivänä pelataan itälohkon kärkiporukoiden ottelu Toronto–Boston sekä itälohkon ykkösen Milwaukeen peli vahvaa Philadelphiaa vastaan. Los Angelesin paikallispelin ohella yöllä pelataan Golden State–Houston ja Denver–New Orleans. Denver ja Houston ovat Lakersin jälkeen seuraavina länsilohkon taulukossa.