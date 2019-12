Sairastuminen pilasi Pärmäkosken Tour de Skin jo ennen sen alkamista

Krista Pärmäkoski joutuu jäämään pois Tour de Ski -kiertueelta sairastumisen takia. Pärmäkoski kokeili hiihtämistä Sveitsin Lenzerheidessa tänään, mutta päätyi vetäytymään kiertueelta.

– Kristalla ei ole kuumetta, mutta hänen olonsa ei ole sellainen, että voisi kilpailla Tourilla, Pärmäkosken valmentaja Matti Haavisto kertoi puhelimitse STT:lle.

Pärmäkosken sairastuminen on kova takaisku, sillä Tour de Ski on vuoden pääkilpailu. Pärmäkoski on lisäksi aina ollut hyvä kiertuehiihtäjä, sillä hän on taistellut Tourin kärkisijoista heti ensimmäisestä Tour de Ski -kiertueestaan lähtien.

Hän sijoittui vuodenvaihteessa 2010–2011 kahdeksanneksi ja on sen jälkeen ollut kuusi kertaa neljän parhaan joukossa. Pärmäkosken paras sijoitus on ollut toinen, kolme vuotta sitten. Viime vuonna hän oli kolmas kokonaiskilpailussa.

Pärmäkoski on aiemmin joutunut keskeyttämään kiertueen kerran, alkuvuodesta 2015 hiihdetyllä kiertueella. Silloin hän sairastui ja jäi pois kahden etapin jälkeen.

Pärmäkoski harjoitteli kiertuetta varten Sveitsin Pontresinassa, jonne jäi Davosin maailmancupin jälkeen.

– Krista sairastui vasta jouluna. Oli toiveissa, että hän pystyisi hiihtämään, mutta hän jatkaa tänään Zürichiin ja lentää huomenna kotiin, Haavisto kertoi.

Pärmäkosken tilalle ei nimetä uutta hiihtäjää. Naishiihtäjiä kiertueen suomalaisjoukkueeseen jää kolme: Anne Kyllönen, Kerttu Niskanen ja kiertueen ensikertalainen Vilma Nissinen. Miehistä mukana ovat Perttu Hyvärinen, Lari Lehtonen, Lauri Lepistö ja Iivo Niskanen, joka tähyää ensi kertaa urallaan kiertueen maaliin.

Tour de Ski alkaa huomenna Lenzerheidesta. Naiset hiihtävät 10 kilometriä vapaalla hiihtotavalla ja miehet 15 kilometriä. Kisat ovat yhteislähtöjä.