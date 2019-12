Montrealin Kotkaniemi toipunut pelikuntoon, seurakaveri Armia loukkaantui

Hyökkääjä Kotkaniemi on pelannut viimeksi 5. joulukuuta Coloradoa vastaan. Hän sai ottelussa aivotärähdyksen ja on ollut siitä lähtien peleistä sivussa. Kotkaniemi on kerännyt tämän kauden 22 ottelussaan tehopisteet 22+3.

Kotkaniemen seurakaveri Joel Armia on sen sijaan loukkaantunut. Montrealin päävalmentaja Claude Julien kertoi seuran Twitter-tilillä, että Armian tilannetta seurataan viikko kerrallaan.

Armia loukkaantui Winnipeg-pelissä. Hän sai ottelussa kovan iskun käteensä ja jätti ottelun kesken. Armia on pelannut tällä kaudella 35 ottelussa, joissa hän on kerännyt pisteet 12+9.

Armian loukkaantumisesta kertoi Suomessa Ilta-Sanomat.