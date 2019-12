Pittsburgh otti kauden 16. kotivoittonsa NHL:ssä

Jääkiekkoliiga NHL:ssä Pittsburgh Penguins on voittanut kotonaan Ottawa Senatorsin 5–2. Voitto oli Penguinsille kauden 16. kotivoitto.

Pittsburghin Jevgeni Malkin teki kaksi maalia ja ansaitsi yhden syöttöpisteen. Hän on tehnyt tällä kaudella keskimäärin 1,46 pistettä per ottelu, NHL tviittasi. Malkinia parempi pistekeskiarvo on vain Edmonton Oilersin kaksikolla Connor McDavidilla (1,54) ja Leon Draisaitlilla (1,49).

– Upea peli meiltä. Pelasimme vahvaa joukkuetta vastaan. Ei ylivoimapeliä, mutta olimme vahvoja. Hyvät kaksi pistettä meille, Malkin kommentoi NHL:n verkkosivuilla.

Malkinin joukkuetoveri Jake Guentzel hankki tehot 1+1 ennen loukkaantumistaan kolmannessa erässä. Guentzel loukkaantui törmättyään maalinteon jälkeen päätyyn. Maali oli Guentzelin NHL-uran 200:s tehopiste. Hän on tehnyt tällä kaudella 20 maalia ja hankkinut 22 syöttöpistettä.

NHL:n verkkosivuilla kerrottiin, että Guentzel lähti pukuhuoneeseen oikeaa kättään pidellen.

Pittsburghin päävalmentaja Mike Sullivan luonnehti loukkaantumista seuran Twitter-tilillä "todella pelottavaksi"

– On aina vaarallista, kun kaatuu tuollaisella etäisyydellä päädystä. Hänen tilastaan ei ole mitään kerrottavaa nyt. Lääkärimme tutkivat häntä, ja meillä voi olla lisää tietoa huomenna, Sullivan sanoi.

Ottawan molemmat maalit teki Nick Paul. Senatorsin päävalmentaja D.J. Smith sanoi, että joukkue teki liian monta virhettä omassa päädyssä.

– Hyvät pelaajat voittivat meidät, Smith kommentoi.

Pittsburgh on itälohkossa kolmantena ja Ottawa kolmanneksi viimeisenä.