Guardiola ylistää Cityä vuosikymmenen joukkueeksi

Manchester Cityn päävalmentaja Pep Guardiola ylistää seuraansa vuosikymmenen jalkapallojoukkueeksi Britannian kentillä, vaikka vuosi 2020 alkaa tavoittamattomalta tuntuvassa takaa-ajoasemassa Englannin Valioliigassa.

Tilastoista saa katetta Guardiolan näkemykselle, sillä vuodesta 2010 lähtien City on voittanut 13 kilpailua kotimaassaan. Lähelle pääsee vain Chelsea yhdeksällä tittelillään. Titteleiksi lasketaan ykkössijat Valioliigasta, Englannin cupista, liigacupista tai kauden avaavasta Community Shield -ottelusta, jossa kohtaavat Valioliigan mestari ja cup-voittaja.

Cityn onnistumisten taustalla on vankkumaton talous. Seura siirtyi abudhabilaisen sheikki Mansour bin Zayed al-Nahyanin omistukseen vuonna 2008, eikä rahasta ole ollut sen jälkeen puutetta. Euroopan jalkapalloliiton Uefan taloudellisen reilun pelin säännöt ovat olleet koetuksella, kun City on noussut Manchesterin ja Britannian ykkösjoukkueeksi nimekkäiden pelaajien ja päävalmentajien panoksella. Aiemmin Barcelonaa ja Bayern Müncheniä valmentanut Guardiola tuli Cityn päävalmentajaksi vuonna 2016.

Vuosi 2019 oli alkupuoliskoltaan Citylle erinomainen, sillä joukkue voitti kotimaassaan kaiken mahdollisen: Valioliigan, cupin, liigacupin ja Community Shieldin. Syyspuolella oli hankalampaa, tai ainakin kilpailija Liverpool karkasi Valioliigassa jo 14 pisteen päähän.

– Ihmiset sanovat, että 2019 on ollut meille katastrofi. No, me voitimme neljä titteliä, Guardiola muistutti.

Tämän kauden Valioliigassa City on hävinnyt 20 ottelustaan viisi ja pelannut kahdesti tasan. Tänään se matkaa Liverpooliin Evertonin vieraaksi kello 17 alkavaan otteluun.

– Pitää tehdä kovasti töitä, pelata paremmin ja rukoilla, Guardiola ennakoi, miten City voi ohittaa Liverpoolin Valioliigan mestaruustaistelussa.

– Liverpool on menettänyt tällä kaudella vasta kaksi pistettä. Siitä on pakko onnitella.

Sarjakärki Liverpool pelaa seuraavan ottelunsa perjantaina, kun se isännöi sarjanousija Sheffield Unitedia perjantain iltapelissä.

Tänään yhdeksän ottelun rupeamassa Teemu Pukin Norwich isännöi Suomen maajoukkueen ex-päävalmentajan Roy Hodgsonin luotsaamaa Crystal Palacea kello 19.30 alkavassa kamppailussa. Sarjanousija Norwich on sarjataulukossa viimeisenä 13 pisteellään, lontoolainen Palace sitä 14 pistettä edellä yhdeksäntenä

Ensi viikonloppuna Englannin kentillä pelataan cupin kolmatta kierrosta. Norwich hakee lauantaina jatkopaikkaa sarjaporrasta alempana pelaavan Prestonin vieraana, ja Manchester City isännöi neljänneksi ylimmällä sarjatasolla pelaavaa Port Valea.