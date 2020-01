Östberg sai Johaugin päänahan, Niskanen paransi asemiaan Toblachissa

Ingvild Flugstad Östberg on aiheuttanut Therese Johaugille kauden ensimmäisen tappion maastohiihdon maailmancupin normaalimatkoilla. Östberg vei nimiinsä Tour de Ski -kiertueen perinteisen hiihtotavan 10 kilometrin kilpailun, johon hän lähti Italian Toblachissa sekunnin Johaugin perään.

Norja otti kympillä kolmoisvoiton, sillä kärkikaksikon takana kolmanneksi hiihti Heidi Weng.

Östberg aloitti kautensa terveysmurheiden takia vasta Tour de Skiltä. Takaa-ajokilpailun maalissa hän oli 0,4 sekuntia ennen Johaugia. Weng tuli maaliin 27,2 sekuntia voittajan jälkeen.

Suomalaisista Kerttu Niskanen nousi tänään lähdön 22. sijalta 15:nneksi.

– Jouduin olemaan ryhmässäni vauhdinpitäjä. Tunne oli paljon parempi kuin eilen, ja se oli pääasia, Niskanen kommentoi Ylen tv-haastattelussa.

Asemiaan menettänyt Anne Kyllönen oli tänään 20:s, ja kiertueen parhaan kisansa hiihtänyt Vilma Nissinen 31:s.

Johaug jatkaa kiertueen kärjessä, kun se siirtyy Toblachista Italian Val di Fiemmeen. Johaugilla on 22 sekunnin etumatka Östbergiin ennen kolmea jäljellä olevaa kilpailua. Kolmantena kiertueella on Venäjän Natalia Neprjajeva tasoissa Östbergin kanssa.

Suomalaisista Niskanen on 14. sijalla 2.40 Johaugia perässä. Kyllösen sijoitus on 18:s, ja ero kärkeen on 3.16.