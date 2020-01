Puolustaja Ossi Ikonen, 29, siirtyy miesten jääkiekkoliigan SaiPaan kuukauden lainapestillä.

Ikonen on JYPin sopimuspelaaja, mutta on pelannut tällä kaudella 18 ottelua lainalla Pelicansissa. Ikonen on kerännyt Pelicansissa tehot 0+6. JYPissä hän on pelannut tällä kaudella kaksi ottelua.

SaiPa tarvitsee puolustukseensa apuja, sillä Mario Grman, Markus Kojo ja Jere Sneck ovat loukkaantumisten vuoksi sivussa.

Ikonen on pelannut liigaurallaan 141 ottelua yhteistehoin 7+20. SaiPa on sarjataulukossa sijalla 11. Joukkue kohtaa perjantaina vieraissa Sportin.