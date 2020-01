Niskasen vauhti ei riittänyt voittotaisteluun Val di Fiemmen yhteislähtökilpailussa – hävisi voittaneelle Kläbolle 18,4 sekuntia.

Iivo Niskanen sijoittui parhaana suomalaisena kymmenenneksi maastohiihdon Tour de Ski -kiertueen yhteislähtökilpailussa Italian Val di Fiemmessä. Voittoon 15 kilometrin perinteisen kisassa hiihti Norjan Johannes Hösflot Kläbo. Niskanen hävisi Kläbolle 18,4 sekuntia.

Muista suomalaisista Perttu Hyvärinen oli 14:s, Lauri Lepistö 33:s ja Lari Lehtonen 48:s.

Yhteislähtökisan voittotaistelu oli kolmen kauppa. Venäjän Sergei Ustjugov jäi Kläbosta 0,7 sekuntia ja oli toinen. Kolmanneksi yltäneen Venäjän Aleksandr Bolshunovin ero kärkeen oli sekunti. Norjalaisen voittoaika oli 39.51,0.

Myös kokonaiskilpailun voittotaistelu näyttää saman kolmikon väliseltä taistelulta. Bolshunov on Tourin kärjessä 18 sekunnin erolla Kläboon ja 21 sekunnin erolla Ustjugoviin. Niskanen on viidentenä, ja ero kärkeen on 1.32 minuuttia.

Hiihtokiertue jatkuu Val di Fiemmessä lauantaina sprinteillä.