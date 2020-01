Suomi kamppailee tutuin asein Kanadan kanssa pääsystä MM-loppuotteluun

Suomi kamppailee tutuin asein Kanadan kanssa pääsystä jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-loppuotteluun.

– Mennään kimpassa, autetaan kaveria, siitä se hyvä peli kehkeytyy, päävalmentaja Raimo Helminen ennakoi kello 20 alkavaa välierää.

Suomi tavoittelee toista peräkkäistä maailmanmestaruutta alle 20-vuotiaiden ikäluokassa. Vuosi sitten Suomi pudotti Kanadan MM-turnauksen puolivälierässä.

– Kanada on tosi kova, heillä on tosi hyviä yksilöitä. Meidän täytyy ottaa heiltä aika ja tila pois, jotta he eivät pääse huseeraamaan vapaasti, Helminen arvioi.

Mitä päävalmentaja on oppinut joukkueestaan MM-turnauksessa?

– Kyllä ainakin sen että jätkillä on sitkeyttä. Ja ihan taitoakin löytyy ja monipuolisuutta ja leveyttä. Siltä pohjalta me tähän turnaukseen lähdettiin, että meillä on leveyttä, Helminen sanoi.

Suomi ja Kanada ovat tällä vuosikymmenellä kohdanneet useasti alle 20-vuotiaiden MM-turnauksessa. 2019 ja 2016 Suomi pudotti Kanadan puolivälierässä, 2014 välierässä. Kanadan riveissä on viisi pelaajaa, jotka olivat vuosi sitten häviämässä MM-välierää katkerasti Suomelle.

Suomella on neljä miestä vuoden takaisesta maailmanmestarijoukkueesta, heidän joukossaan puolustaja Toni Utunen, joka vuosi sitten jatkoaikamaalillaan ratkaisi Suomelle voiton Kanadasta.

Kanada on tämänvuotisessa MM-turnauksessa voittanut Yhdysvallat, Saksan, Tshekin ja puolivälierässä Slovakian, mutta kärsinyt myös maan kaikkien aikojen pahimman tappion tämän ikäluokan MM-kisoissa, 0–6-röykytyksen Venäjälle alkulohkopelissä.

Kanadalla on MM-turnauksen tähän mennessä tehokkain ylivoima, Suomella turnauksen kolmanneksi tehokkain. Alivoimapelissä Suomi on turnauksen toiseksi paras, Kanada viidenneksi paras. Isoin tilastoero joukkueiden välillä on maalivahtipelissä: Suomi on Justus Annusen johdolla maalivahtitilaston kärjessä torjuntaprosentilla 93,24, kun taas Kanada on kuudentena 89,06-prosenttisella torjuntapelillä.

– Siitä tulee kova peli, vielä kovempi kuin Yhdysvaltoja vastaan. Meidän täytyy käyttää ne pienet mahdollisuudet jotka löydämme pelissä, uskon että se ratkaisee, hyökkääjä Joonas Oden ennakoi.

Toinen loppuottelija ratkeaa Ruotsin ja Venäjän välisessä välierässä.