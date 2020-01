Bayern hankki Neuerille mahdollisen korvaajan – Schalke-nuorukainen tulee kesällä ilmaiseksi

Saksan jalkapallomahti Bayern München on voittanut seitsemän peräkkäistä Bundesliigan mestaruutta Manuel Neuer maalivahtinaan, mutta 33-vuotiaalle vahdille viritellään jo mahdollista korvaajaa. Lauantaina Bayern kertoi ottavansa Schalken maalilla torjuvan 23-vuotiaan Alexander Nübelin ryhmäänsä kesällä.

Bayern saa uuden vahdin ilmaiseksi, sillä Nübel ei ole suostunut jatkosopimukseen Schalken kanssa. Sopimus Bayernin kanssa kattaa viisi vuotta.

Neuer tuli Bayerniin vuonna 2011, myös Schalkesta. Hänellä on ollut loukkaantumisvaivoja viime vuosina, mutta tällä kaudella hän on pelannut kaikki Bayernin liigaottelut ja on yhä seuran kapteeni. Saksalaismedia on raportoinut Neuerin olevan valmis tekemään Bayernin kanssa kaksivuotisen jatkosopimuksen.

Nübel on pelannut Schalken 17 liigapelistä 15, mutta tällä hetkellä hän on pelikiellossa. Vaikka mies siirtyykin saksalaisjalkapallon suurimpaan seuraan, palkka on mediatietojen mukaan huonompi kuin mitä Schalke hänelle tarjosi: Bayern maksaa Nübelille 5,5 miljoonaa euroa kaudessa, Schalke tarjosi seitsemää miljoonaa.