Newcastlen taaperrus Englannin cupissa jatkui – piskuinen Rochdale pakotti uusintaan

Rochdale venyi Newcastlea vastaan 1–1-tasapeliin jalkapallon Englannin cupin kolmannella kierroksella, joten edessä on uusintaottelu. Rochdalen suoritus on komea, sillä se pelaa kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla ja Newcastle Valioliigassa.

Miguel Almiron vei vierasjoukkue Newcastlen johtoon 17. peliminuutilla, mutta Rochdale ei taipunut. Aaron Wilbraham, 40, laukoi maalin edestä tasoituksen, kun ottelua oli takana 79 minuuttia.

Newcastlen taipale Englannin cupissa on päättynyt hyvin pitkään varhaisessa vaiheessa. Seura on päässyt neljättä kierrosta pidemmälle viimeksi kaudella 2005–2006. Saldoa voi pitää Newcastlen kokoiselle seuralle umpisurkeana siitäkin huolimatta, että monesti kentällä on ollut varamiehinen joukkue.

Newcastle kärsii tällä hetkellä useista loukkaantumisista, mutta millään kakkosjoukkueella Steve Bruce ei Rochdaleen saapunut.

Rochdale sai komealla tasapelillä lohtua vaisusti menneelle kaudelleen. Joukkue on kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla eli Englannin ykkösliigassa vasta 18. sijalla.

Rochdale on viime vuosina kunnostautunut Valioliigan suurseuroja vastaan. Toissa vuonna se putosi viidennellä kierroksella Tottenhamille vasta uusinnan jälkeen.

Newcastlen ja Rochdalen välinen uusintaottelu pelataan myöhemmin tammikuussa.

Suomalaispelaajista maalivahti Niki Mäenpää sai torjuntavastuun, kun Bristol City pelasi Shrewsburyn kanssa 1–1. Englannin cupin kolmannella kierroksella pelataan lauantaina 20 ottelua.