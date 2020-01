Puolustaja Niko Mikkolalle luvassa NHL-debyytti – "Olen odottanut tätä pitkään"

St. Louis Bluesin puolustaja Niko Mikkola saanee tulikasteensa jääkiekon NHL:ssä Suomen aikaa varhain keskiviikkona pelattavassa kotiottelussa San Josea vastaan. Väylä NHL-debyyttiin aukesi, sillä Colton Parayko ja Carl Gunnarsson ovat ottelusta loukkaantumisten vuoksi sivussa.

Mikkola, 23, on pelannut alkukauden farmiseura San Antonio Rampagessa AHL:ää, jossa hän on kerännyt 30 ottelussaan tehopisteet 2+9. Mikkola on merkitty St. Louisin kotisivujen otteluennakossa Robert Bortuzzon puolustajapariksi.

– Olen odottanut tätä niin pitkään ja tehnyt paljon töitä tämän mahdollisuuden eteen, Mikkola sanoi St. Louisin kotisivuilla viitaten NHL-debyyttiinsä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Mikkola on viime kevään maailmanmestari. Hän on St. Louisin viidennen kierroksen varaus vuodelta 2015 ja pelaa toista kauttaan Pohjois-Amerikassa.

St. Louisin ja San Josen välinen ottelu alkaa Suomen aikaa keskiviikkona kolmelta yöllä.