Lauri Markkanen 2.0 on analytiikkakoripalloilun salkunkantaja

Alku oli loistava – 35 pistettä ja 17 levypalloa kauden avauksessa Charlottea vastaan – mutta sen jälkeen Markkanen vaipui heittolamaan, joka veti vertoja Suomen talouden sukellukselle 1990-luvun alussa. Marraskuussa Markkanen sai aikaan 11,9 pistettä ottelua kohti heikoilla tarkkuuksilla: heittäjänä tunnettu suomalainen sai pelitilanneheitoistaan sisään 33,1 prosenttia ja kolmosistaan 31,2 prosenttia.

Joulukuun alusta lähtien taantuma on vaihtunut nousukaudeksi, mutta samalla Markkasen pelityyli on muuttunut tavalla, joka kertoo NBA-koripalloilun mullistumisesta.

Joulukuun alun ja tämän viikon tiistain välisenä aikana Markkanen on pelannut 17 ottelua, ja niiden aikana esiin on kuoriutunut uusi Markkanen, suomalaisen NBA-versio 2.0. Kun tässä jutussa tästä eteenpäin puhutaan Markkanen 2.0:n tilastoista, tarkoitetaan joulukuun alun jälkeen pelattujen 17 ottelun numeroita.

Markkanen 2.0 on heittänyt 18 pistettä ottelua kohti erinomaisilla heittotarkkuuksilla: pelitilanneheitot 49,8 prosenttia, kolmoset 40,8 prosenttia ja vapaaheitot 86,1 prosenttia. Markkanen 2.0 ei ole aivan samassa pistetahdissa kuin viime kaudella, jolloin hän heitti 18,7 pistettä ottelua kohti, mutta toisaalta Markkanen 2.0 on huomattavasti tarkkakätisempi pelitilanneheittäjä kuin viimevuotinen versio, joka sai sisään 43 prosenttia pelitilanneheitoistaan ja 36,1 prosenttia kolmosistaan.

Markkanen 2.0 tarjoaa suomalaisen NBA-uran parasta heittopeliä ja on valtava parannus katastrofaalisesta alkukaudesta.

Silti pelkkä nopea vilkaisu Markkanen 2.0:n tilastoihin kertoo myös paikallaan polkemisesta. Pelitilanneheittojen määrä on pudonnut 13,1:een viime kauden 15,3:sta, mikä kertoo hyökkäyspään roolin pienenemisestä. Levypallokeskiarvo 6,3 on hänen uransa huonoin, samoin osuus tarjolla olleista levypalloista. Se tuntuu mystiseltä, kun muistetaan, että viime kaudella Markkanen sai ottelua kohti yhdeksän levypalloa, joista 6,2:ta ei edes tavoitellut yksikään toinen pelaaja. Marraskuun alun jälkeen Markkanen on ylittänyt kymmenen levypallon rajan vain kaksi kertaa 32 ottelussa. Vapaaheittoyritysten määrä on viime kaudesta lähes puolittunut 2,1:een ottelua kohti, eikä Markkasen korisyöttöjen määrä ole vieläkään noussut menetysten määrää isommaksi.

Mistä on kyse? Eikö tämän pitänyt olla kausi, jolloin Markkanen murtautuu NBA-tähtien joukkoon?

Moreyballia

Kun Markkasen NBA-ura käynnistyi 2017, koripalloilu oli keskellä isoa murrosta, joka yhä jatkuu. Hyökkäyspelin taktiikka on muuttunut vauhdilla, jota ei ole koskaan aiemmin nähty lajin historiassa.

Muutoksen vauhdittajina ovat seurajohtajat, jotka ovat opiskelleet käyttäytymistaloustiedettä ja lukeneet Moneyballinsa. Moneyball on Michael Lewisin 2003 julkaisema kirja, joka kertoi, miten Oakland Athletics -baseballjoukkueen toimitusjohtaja Billy Beane hyödynsi tilastoanalytiikkaa rakentaakseen voittajajoukkueen muita pienemmällä budjetilla.

NBA:ssa Moneyballin opit on soveltanut pisimmälle Houston Rocketsin toimitusjohtaja Daryl Morey, jonka mukaan uutta pelityyliä nimitetään usein Moreyballiksi. Toinen nimi on Sprawlball, joka on toimittaja Kirk Goldsberryn kirjassaan käyttämä nimitys.

Moreyballissa jokainen heitto on investointi, jolle haetaan mahdollisimman hyvää tuottoa. Ja tilastot kertovat, että koripalloilun paras heitto on vapaaheitto. Pelitilanneheitot kannattavat vain aivan koriraudan luota tai kolmoskaaren takaa. Nämä heitot tuottavat eniten pisteitä, kun taas keskimatkan kakkoset ja post up -peli eli pakittaminen kohti koria ovat lähes kuolleet sukupuuttoon.

Lauri Markkasen saapuessa NBA:han kolmen pisteen heittotaidon arvo oli suurempi kuin koskaan lajin historiassa – ja edelleen kasvussa. Nuori suomalaisheittäjä sujahti tähän vallankumoukseen mukaan vauhdilla. Tulokkaana hän upotti 150 kolmosta ja otti 46,5 prosenttia pelitilanneheitoistaan bonuskaaren takaa. Vielä tämän vuosikymmenen alussa tällainen heittoprofiili olisi ollut 213-senttiselle miehelle täysin käsittämätön.

Markkanen ei tulokaskautensa 2017–2018 joulukuussa tunnistanut Daryl Moreyn nimeä, mutta Moreyn rakentama Houston Rockets oli tuolla kaudella NBA:n runkosarjan paras joukkue. Lisäksi joukkue teki historiaa. Kauden 2017–2018 Rocketsista tuli NBA-historian ensimmäinen joukkue, jonka pelitilanneheitoista yli puolet oli kolmosia.

Kun NBA-hyökkäyskuviot alkoivat tuottaa yhä enemmän kolmosia, valmentajat reagoivat muuttamalla puolustustaktiikoitaan. Vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen ajan pallollisen screenien pelaaminen oli lisääntynyt NBA:ssa. Se tuotti palloa kuljettaneelle vapaita heittopaikkoja screenien takaa, kunnes valmentajat reagoivat muuttamalla puolustustaktiikkaansa: puolustajat alkoivat vaihtaa vartioitavia jokaisessa screenissä estääkseen kolmosheiton.

Tämän vuoksi kyky hyödyntää vartioitavien vaihdoista syntyviä mismatcheja eli epätasaisia taistelupareja tuli entistä tärkeämmäksi osaksi NBA-hyökkäyspeliä. Aiemmin tämä oli tarkoittanut sitä, että iso mies peruutti pienempää vastaan korin alle. Tätä yritettiin yhä, mutta tuottoisammaksi osoittautui antaa vikkelän ja taitavan pienen miehen jallittaa isoa mutta hitaampaa puolustajaa kolmen pisteen kaarella.

Tähän taktiseen kysymykseen liittyi Chicago Bullsin yritys laajentaa Lauri Markkasen hyökkäyspeliä hänen toisella NBA-kaudellaan. Kesällä 2018 Markkanen sai viettää pitkän kesäloman, sillä Bulls karsiutui pudotuspeleistä. Hän väänsi lähes puolen vuoden taukonsa ajan rautaa punttisalilla ja ilmoitti toisen NBA-kautensa alla aikovansa rankaista vastustajia, jotka vaihtavat screenin jälkeen hänen vartijakseen pienen miehen. Markkasen kauden aloitus viivästyi kyynärpäävamman takia, mutta kentälle palattuaan hän piti lupauksensa ja haki palloa low postiin lyhyempiä puolustajia vastaan.

25. tammikuuta 2019 Bulls isännöi Los Angeles Clippersia, ja Markkanen sai screenin jälkeen puolustajakseen vastustajan Patrick Beverleyn, jonka pituudeksi ilmoitetaan 185 senttiä. Markkanen peruutti kohti koria, tarkkaili puolustusta ja totesi, ettei Clippers lähetä toista puolustajaa auttamaan Beverleya, vaikka tällä oli vastassaan noin 30 senttiä pitempi hyökkääjä. Markkanen kääntyi heittoon, mutta se pysähtyi Beverleyn torjuntaan.

Markkanen katsoi erotuomariin. Ei vihellystä.

Tuohon tilanteeseen kristallisoitui Markkasen post up -peli. Hän sai toisella kaudellaan sisään 32,8 prosenttia post up -tilanteista ottamistaan heitoista. Se tarkoittaa 0,66 pistettä heittoa kohti. Kun keskimääräinen NBA-pelitilanneheitto tuottaa yli pisteen per heitto, on selvää, miksei Bulls ole enää hakenut Markkasta low postista.

Torni kulmassa

Tähän kauteen Bulls lähti uudistuneella hyökkäystaktiikalla, jonka isänä pidetään Netsistä tullutta apuvalmentajaa Chris Flemingiä, joka Henrik Dettmannin tavoin on valmentanut myös Saksan maajoukkuetta. Bullsin hyökkäyspelin heitonvalinnat pohjautuvat tilastoanalytiikkaan aivan kuten kaikkien muidenkin NBA-joukkueiden.

Lauri Markkaselle on tarjolla enää niitä heittoja, jotka joukkue laskee hyviksi investoinneiksi. Tällä kaudella jo 81,6 prosenttia hänen heitoistaan on Moreyball-heittoja eli kolmosia tai kakkosia metrin sisällä korista. Se on parantanut Markkanen 2.0:n tehokkuutta, mutta toisaalta myös typistänyt hänen hyökkäyspeliään: entistä vähemmän heittoyrityksiä, ei enää yrityksiä peruuttaa korille, entistäkin vähemmän keskimatkan heittoja, entistä vähemmän yrityksiä luoda heittopaikkoja itse.

Markkasen suurin vahvuus on edelleen kolmonen suoraan syötöstä: Markkanen 2.0:n pelitilanneheitoista jo 58,2 prosenttia on kolmosia. Markkanen 2.0 heittää 7,6 kolmosta ottelua kohti, mikä on hänen uransa isoin lukema.

Se kertoo myös Bullsin kyvystä luoda paikkoja Markkaselle, sillä hänen onnistuneista kolmosistaan 98,8 prosenttia on syntynyt vapauttavasta syötöstä. Markkasen kolmosista yli puolet on myös ollut NBA-tilastoinnin määritelmän mukaan täysin vapaita, mikä tarkoittaa sitä, että lähin puolustaja on vähintään 1,83 metrin päässä heittäjästä.

Tämä on myös selitys sille, miksi Markkanen niin usein näyttää vain seisovan kolmosviivan takana. Koska kolmen pisteen kaari on lähempänä koria kentän kulmissa, kulmakolmonen on halutuin, käytetyin ja tuottoisin NBA-kolmonen. Lähes jokaisessa hitaassa hyökkäyksessä NBA-joukkueet sijoittavat kentän kulmiin heittäjät, jotka jököttävät siellä kuin shakkipelin tornit. Näiden kulmaheittäjien tehtävä on pelkällä seisoskelullaan tehdä tilaa kentän keskiosaan, jossa pelataan kolme vastaan kolme -peliä.

Koska Lauri Markkasen suurin vahvuus on kolmonen suoraan syötöstä, Bulls lähettää hänet entistä useammin lorvailemaan kulmaan. Kulmaheittojen osuus Markkasen kolmosista on lähes kaksinkertaistunut tällä kaudella 15,4 prosenttiin. Taktiikka on toiminut, sillä suomalainen on saanut kulmakolmosensa sisään selvästi kauden koko kolmoskeskiarvoaan paremmin, 40,5-prosenttisesti.

Vähän vapaaheittoja

Entä heitot aivan korin alta? Vaikka kolmosista puhutaan paljon, heitot aivan korin alta ovat analytiikkakoripallon parhaita pelitilanneheittoja. Tällä kaudella Markkasen heitoista 28,5 prosenttia on tullut metrin sisältä korista ja 10,4 prosenttia on ollut donkkeja. Molemmat osuudet ovat selkeästi isompia kuin viime kaudella ja kertovat siitä, että Bulls on ohjannut Markkasen muuttamaan heitonvalintojaan analytiikkaystävällisempään suuntaan: hänen pisteistään enää vaivaiset 1,4 prosenttia on syntynyt keskimatkan kakkosista, kun vielä tulokkaana osuus oli reilut 10 prosenttia.

Ongelma on, että Markkasen osumatarkkuus korin alta on alle NBA:n keskitason. Hän on tällä kaudella saanut sisään 62 prosenttia metrin sisältä heittämistään kakkosista, kun NBA:n kaikkien pelaajien tämän kauden yhteenlaskettu osumatarkkuus on 65,5 prosenttia. NBA:n viime kauden arvokkain pelaaja Giannis Antetokounmpo heittää metrin sisältä korista sisään tyrmäävät 78,7 prosenttia heitoistaan.

Tämä ei kuitenkaan ole vakava ongelma. Yksi Moreyballin keskeisistä periaatteista kuuluu, että heittotarkkuuden ei tarvitse olla huipputasoa, kunhan pelitilanneheitot keskitetään kentän tuottoisimmille alueille eli aivan korin alle ja kolmosviivan taakse. Tällöin heittojen suuri määrä korvaa osumatarkkuuden. Vaikka Markkasen tarkkuus korin alta on vain 62 prosenttia, tuottaa yksi heitto siis 1,24 pistettä, mikä on reilut 0,2 pistettä enemmän kuin keskimääräinen NBA-pelitilanneheitto.

Moreyball-periaatteen jälkiosa – suuren heittomäärän kerääminen parhailta paikoilta – on isompi pulma Markkaselle. Jälleen vertailu Antetokounmpoon paljastaa, mikä erottaa supertähden erittäin hyvistä pelaajista. Antetokounmpo ottaa pelitilanneheitoistaan lähes puolet (47,9 prosenttia) alle metrin sisältä korista, vaikka häntä vastassa on joka ilta puolustus, joka on rakennettu ensisijaisesti estämään juuri hänen korilleajonsa.

Kun eliittiluokan heittotarkkuus koripallokentän tärkeimmällä korintekoalueella yhdistyy eliittitason heittomäärään, kyseessä on yksi maailman parhaista koripalloilijoista.

Markkaselle ison heittomäärän luominen korin läheltä on vaikeampaa. Parhaiten hän pystyy siihen silloin, kun hän kuljettaa pallon suoraan puolustuslevypallosta kentän päästä päähän peruuttavaa puolustusta vastaan tai kun hän päättää nopean hyökkäyksen: Markkasen tämän kauden pisteistä runsaat 14 prosenttia on syntynyt nopeista hyökkäyksistä, kun viime kaudella osuus oli 8,8 prosenttia. Ei ihme, että Bullsin päävalmentaja Jim Boylen on alleviivannut Markkaselle juoksemisen tärkeyttä.

Mutta kokonaisuutena Markkasen korilleajot ovat tällä kaudella vähentyneet ja hän on osunut entistä huonommin. Viime kauden kuudesta ajosta ottelua kohti Markkasen marssit koria kohti ovat pudonneet 4,6:een, ja osumatarkkuus on enää 37,9 prosenttia viime kauden 46,7 prosentin jälkeen.

Tämä vaikuttaa myös Markkasen kykyyn päästä heittämään analytiikkakoripalloilun parhaita heittoja vapaaheittoviivalta. Vapaaheitot ovat koripalloilun tuottoisimmat heitot: keskimääräinen NBA-pelitilanneheitto tuottaa reilun pisteen, mutta keskimääräinen (77-prosenttinen) vapaaheittäjä saa kahdella vapaaheitolla aikaan keskimäärin 1,54 pistettä. Ja jos puolustaja erehtyy rikkomaan kolmosyritystä, keskimääräinen NBA-pelaaja tuottaa kolmella vapaaheitolla todellisen bonanzan, 2,31 pistettä. Tämän päälle tulee vielä merkittävä etu siitä, että vapaaheitot pysäyttävät pelin ja antavat heittäjän joukkueelle aikaa järjestää puolustuksensa valmiiksi.

Markkanen 2.0 on erittäin hyvä vapaaheittäjä (86,1 prosenttia), mutta tarkkuudesta on vähän iloa, jos heittoja on vähän. Markkanen 2.0 on heittänyt vain 2,1 vapaaheittoa ottelua kohti, mikä heijastaa yhä suurempaa riippuvuutta kolmosista ja on iso pudotus viime kauden 3,8 vapaaheitosta ottelua kohti. Vertailuksi: Antetokounmpo heittää yli 10 vapaaheittoa ottelua kohti ja NBA:n taitavin erotuomarien manipuloija James Harden yli 12 vapaaheittoa ottelua kohti.

Askelmaa ylemmäs?

Markkanen 2.0:n rooli Bullsissa on seurausta siitä samasta koripallotaktiikan muutoksesta, joka toi hänet NBA:han. Tuo muutos ei ole pysähtynyt, vaan se jatkuu, ja Markkasen alkukauden vaikeudet olivat seurausta hänen mukautumisestaan tähän muutokseen.

Suomalaisen koripallokeskustelun narratiivi on usein ollut se, että Markkasen vaikeudet ovat muiden – joko itsekkäiden joukkuekavereiden tai vääränlaisen hyökkäyssysteemin – syytä.

Silloin unohtuu, että Markkanen ei ole toistaiseksi osoittanut NBA:ssa pystyvänsä itse luomaan isoja määriä hyväprosenttisia heittopaikkoja. Tällä kaudella hän on vääntänyt heittovalikoimansa analytiikkakoripalloilun mukaiseksi, mutta samalla hänen heittomääränsä ovat pudonneet, koska hän on riippuvainen pelikavereistaan heittopaikkojen saamisessa.

Jos Markkanen mielii NBA-tähdeksi, hänen on löydettävä korinteon lisäksi toinen vahvuus koripalloilun neljästä keskeisestä osa-alueesta, jotka ovat korinteko, heittopaikkojen luominen, puolustaminen ja levypallopeli.

Jos näistä neljästä hallitsee kaksi huipputasolla, on NBA:n tähdistöpelissä tai lähellä sitä. Supertähdeksi – mikä amerikkalaisessa keskustelussa tarkoittaa vakavasti otettavaa arvokkaimman pelaajan MVP-tittelin tavoittelijaa – vaaditaan ainakin kahden osa-alueen osaamista aivan eliittitasolla, mutta tähän sisältyy tärkeä ehto: toisen näistä vahvuuksista pitää olla heittopaikkojen luominen.

Markkanen 2.0:n ensimmäinen haaste on keksiä keino, jolla hän pystyy nostamaan heittomääriään. Muuten hän on tuomittu analytiikkakoripalloilun salkunkantajaksi.