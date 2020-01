HIFK:lle iso takaisku – pistepörssin kakkosnimi Teemu Turunen pitkään sivussa

Miesten jääkiekkoliigassa pelaavan HIFK:n hyökkääjä Teemu Turunen, 24, on loukkaantumisen takia sivussa kuudesta kahdeksaan viikkoa.

Menetys on HIFK:lle iso, sillä Turunen on ollut helsinkiläisjoukkueen tämän kauden ykköspistemies ja on koko jääkiekkoliigan pistepörssissä toisena. Turunen on kerännyt 34 ottelussaan tehopisteet 14+26.

HIFK kertoi joukkueen loukkaantumistilanteesta keskiviikkona kotisivuillaan.

Turusen lisäksi sivussa ovat Lennart Petrell, Juha Jääskä, Mikko Kousa, Markus Kankaanperä ja Sebastian Dyk.

Ruotsalainen Dyk on HIFK:n sisäisessä pistepörssissä kolmantena. Hän on kerännyt 33 ottelussaan tehopisteet 12+12. Dykin toipumisajaksi HIFK arvioi viikon.