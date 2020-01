Bullsin tappioputki venähti viiden ottelun mittaiseksi

Lauri Markkasen Chicago Bulls hakee edelleen kalenterivuoden ensimmäistä voittoaan koripallon NBA:ssa. Bulls kärsi jo viidennen perättäisen tappionsa, kun se hävisi liigan häntäpään joukkueisiin kuuluvalle New Orleans Pelicansille vieraissa 108–123.

Markkanen heitti 14 pistettä ja otti neljä levypalloa. Kolmosia suomalainen upotti kaksi.

Reilut 29 minuuttia pelanneen Markkasen heittotarkkuus ei ollut parhaimmillaan, sillä 13 pelitilanneheitosta upposi vain neljä. NBC:n mukaan Markkanen nousi yhdeksännelle sijalle Bullsin kaikkien aikojen kolmoslistalla. Kolmatta NBA-kauttaan pelaava suomalainen on upottanut 351 kolmen pisteen heittoa.

Chicagon ykköstykki Zach LaVine teki 32 pistettä. New Orleansilta Brandon Ingram pussitti 29 pistettä.

Ottelu eteni pitkään tasaisena, ja Bulls johti vielä kolmannen neljänneksen alussa. Pelicans hallitsi ottelun jälkipuoliskoa ja repäisi jo kolmannella neljänneksellä tuntuvan etumatkan. New Orleans vei kolmannen neljänneksen peräti 44–27.

Viiden tappion putki on Bullsin kauden pisin. Lupaavasti sujuneen joulukuun jälkeen joukkue on taas pudonnut kauemmas pudotuspeliviivasta. Itälohkossa sijalla 11 majaileva Chicago kohtaa seuraavaksi perjantaina Indianan.

New Orleans on länsilohkossa viimeistä edellisenä, mutta se on ollut viime viikkoina nousuvireessä. Pelicansissa odotellaan kuumeisesti viime kesän ykkösvarauksen Zion Williamsonin NBA-debyyttiä. Polvivammasta toipuva superlupaus harjoitteli viime viikolla ensimmäistä kertaa tällä kaudella joukkueen kanssa.