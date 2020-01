City musersi Aston Villan – Agüero hattuili ennätysmieheksi

Manchester City nousi toiselle sijalle jalkapallon Englannin Valioliigassa 6–1-vierasvoitolla Aston Villasta. Citylle hattutempun eli kolme maalia tehnyt Sergio Agüero otti yksinään ykkössijan Valioliigan kaikkien aikojen hattutemppulistalla, temppu oli argentiinalaiskärjelle uran 12:s Valioliigassa. Alan Shearer jäi tilastokakkoseksi 11 hattutempullaan.

Agüero on nyt 177 osumallaan jaetulla nelossijalla Valioliigan kaikkien aikojen maalilistalla. Shearer on kärkisijalla 260 maalilla.

Cityllä on 47 pistettä 22 ottelusta, Leicester on kahden pisteen päässä. Kärkijoukkue Liverpoolilla on 61 pistettä 21 ottelusta.

Kauden 11 ensimmäistä peliään jalkapallon Englannin Valioliigassa voitotta pelannut Watford nousi jo putoamisviivan yläpuolelle, kun se kaatoi päivän ensimmäisessä liigapelissä vieraissa Bournemouthin 3–0. Voitto oli Watfordille kolmas peräkkäinen ja neljäs viidestä viime pelistä.