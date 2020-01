Teemu Pukin juhlat saattavat saada jatkoa Urheilugaalassa – "Jos hänet valitaan, rutinat ovat aika vähäiset"

Palkinto Vuoden urheilijalle on jaettu Suomessa vuodesta 1947, ja yksilöurheilijat ovat loistaneet valokeilassa paria poikkeusta lukuun ottamatta.

Tällä kertaa ykkössijan saattaa kuitenkin viedä pitkästä aikaa joukkueurheilija, sillä jalkapalloilija Teemu Pukki on äänestyksen ennakkosuosikki. Joukkuelajien edustajista ainoastaan Pukin ex-kollegat Jari Litmanen (1995) ja Sami Hyypiä (2001) on valittu Vuoden urheilijaksi Suomessa.

Huuhkajat historialliseen EM-lopputurnauspaikkaan maaleillaan siivittänyttä Pukkia on ennakoitu voittajaksi myös siksi, että esimerkiksi yleisurheilijoiden ja maastohiihtäjien mitalisade jäi heikohkoksi vuonna 2019. Tiistaina selvisi, että Englannin valioliigaseura Norwichissa hyökkäävä Pukki saapuu paikan päälle torstaiseen Urheilugaalaan.

– Erittäin kovatasoinen joukkueurheiluvuosi ja melko vaatimaton yksilöurheiluvuosi, Helsingin Sanomien urheilutoimittaja Heikki Miettinen luonnehtii.

Vuosina 2009–2017 Urheilutoimittajain liiton puheenjohtajana toiminut Miettinen liputtaa Pukin puolesta. Listan kärkipäähän hän ennustaa lisäksi jääkiekon maailmanmestaria Marko Anttilaa, jalkapallomaajoukkueen maalivahtia Lukas Hradeckya, taitoluistelun EM-pronssimitalistia Viveca Lindforsia sekä NBA-koripalloilija Lauri Markkasta.

– Anttila teki kaikki ratkaisevat maalit MM-kultaan päättyneissä kisoissa. Jotkut voivat kuitenkin ajatella, ettei hän ole absoluuttisesti Suomen paras jääkiekkoilija. Sen vuoksi jääkiekkoilijoiden kohdalla äänet jakautuvat varmasti myös NHL-pelaajille Aleksander Barkoville ja Mikko Rantaselle, Miettinen ounastelee.

Miettinen on seurannut läheltä palkinnon merkitystä urheilijoille.

– Asia ei ole urheilijoiden arkiajatuksissa ja tuskin he siitä kilpailevat. Mutta kyllä urheilijat ovat mielettömän onnellisia valinnastaan. Jotkut ovat olleet kovastikin katkeria, kun eivät ole tulleet valituksi.

Mersua ei voi ottaa naapurin pihasta

Vuoden urheilija -äänestys uudistui täksi vuodeksi niin, että laajan ehdokaslistan sijaan Vuoden Urheilija -valiokunta laati etukäteen 25 urheilijan listan.

– Mielestäni urheilijan pitää saavuttaa jotain. Siten on helppoa katsoa, ketkä kärkipäähän pääsevät, Miettinen sanoo.

Miettinen pitää hyvänä, että Vuoden urheilija -valinta on säilynyt urheilutoimittajien näpeissä.

– Perinne on pitkä. Valta täytyy olla niillä, jotka tapahtuman ovat kehittäneet. Et voi ottaa Mersua naapurin pihasta ja sanoa, että nyt on minun vuoroni ajaa tällä, Miettinen perustelee.

Miettisen mukaan viime vuosien äänestystulokset olisivat olleet samankaltaiset, vaikka valinnan takana olisi ollut suuri yleisö.

– Eivät ne valinnat niin väärin ole menneet. Jos ja kun Pukki valitaan nyt, rutinat ovat aika vähäiset, hän uskoo.